¡Aaah "Medio Metro" de la suerte! Estrenará programa en Telehit

León, Gto. (OEM, Informex).- Después de tres meses de haberse marchado a vivir a Puebla en busca de su sueño, José Eduardo Rodríguez Anguiano mejor conocido como Medio Metro Original, regresó a León para pasar unos días de descanso y visitar a sus padres.

En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana (OEM), el influencer leonés compartió cómo ha cambiado su vida en solo tres meses.

Lalo, volvió a como hace años a caminar por el Arco de la Calzada y el Templo Expiatorio, ante la mirada de los curiosos que lo reconocían y le pedían una foto.

“Échale ganas Medio Metro, nunca te olvides de dónde vienes”, “Pon en alto el nombre de León”, fueron algunos de los mensajes que recibió por sus paisanos el bailarín guanajuatense.

“Creo que todo pasó muy rápido, se vienen fechas muy importantes el próximo mes visitará El Salvador, Honduras y Guatemala”, presentará su show en el que baila y convive con la gente.

Entre los cambios más grandes que ha tenido que acostumbrarse ha sido que dar entrevistas todos los días, comentó que ha logrado hacer amistad con personalidades como Dulce Gipsy.

ESTRENA PROGRAMA

Entre los proyectos más importantes expresó que tendrá programa en TeleHit, los días miércoles en el que hará el personaje del “Medio Metro de la Suerte” de 7:00 a 9:00 de la noche, en un programa de retos.

“Estoy bien feliz, yo nunca pensé que iba llegar a Televisa, me están apoyando mucho tengo las puertas abiertas a donde vaya “, afirmó el leonés.

Otro proyecto que trae es el lanzamiento de su propia marca de ropa, comenzará con playeras con su rostro y sus pasos para niños, adultos y jóvenes que se podrá adquirir a través de su página de Facebook, Mercado Libre y Amazon.

Destacó que está en la disposición de apoyar a quien se acerqué a él, con colaboraciones en unos días más se reunirá con Yeri Mua y Kunno, personajes con los que lidera las redes sociales.

LOS SHOWS DE MEDIO METRO

Debido a la fama que ha obtenido Medio Metro, su agenda está llena de eventos para dar shows que se dividen en dos partes de 40 minutos, la primera parte se dedica a convivir con la gente, y la segunda parte se sube al escenario a bailar y sube a personas a bailar con él y sin son niños les regala dinero.

EL PRECIO DE LA FAMA

Sus salidas a la calle se han vuelto complicadas, ya no puede comer “se me amontona la gente, me piden muchas fotos, pero yo estoy para atenderlos”, finalizó.

SU VISITA

En su visita aprovechó para visitar a sus papás y hermanos a quienes ya les enjarró su casa, con el dinero que ha ganado desde que se volvió viral, desayunó en uno de sus lugares favoritos, visitó el Arco de la Calzada y el Templo Expiatorio, aprovechó para realizar algunas entrevistas y colaboraciones.