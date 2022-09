William Tesillo se apunta para regresar con La Fiera

León, Guanajuato.- Sin actividad en casi todo el Apertura 2022, William Tesillo apunta a su regreso. El jugador colombiano busca apuntalar a su equipo, sino es desde la cancha, lo hace compartiendo su visión y aconsejando a sus compañeros.

Tesillo apenas suma 15 minutos en el actual certamen de la Liga MX, un desgarre muscular lo alejó de las canchas desde la primera jornada, ahora en el ocaso del certamen regresa a los entrenamientos a la par de sus compañeros.

“(Estoy) mucho mejor, creo que ninguno quiere lesionarse y menos en este torneo que es corto. Tengo dos entrenos al 100 por ciento con el equipo, ya el entrenador (Renato Paiva) verá cuando esté listo para jugar”, destacó William Tesillo.

Sobre su condición añadió “No es nada fácil, uno siempre quiere jugar, hace tiempo no me lesionaba así, fueron dos meses de lesión, luego la recuperación. Se alargó más por el torneo que es corto, debo estar al 100 yo porque de nada vale volver y ser un peso para el equipo, falta poco, no me preocupo porque va a terminar el torneo”.

Pese a retomar las prácticas, el futbolista colombiano es consciente que no puede entrar al campo de golpe, debe tomar ritmo de juego por lo que su reaparición podría darse con la categoría sub 20.

“Coger el ritmo es solamente jugando, eso lo determinará el profe si juego con la 20 o no, pero si es así lo haré sin problema. El ritmo de partido es diferente y más cerrando el torneo”, subrayó el colombiano.

BELLÓN

Siendo Paul Bellón el hombre que ha cubierto la baja del colombiano en la zaga central, Tesillo resaltó que su compañero ha cumplido las expectativas pese al salto de la Liga de Expansión MX al máximo circuito.

“Paul (Bellón) es un jugador muy concentrado, muy atento, ha hecho un excelente trabajo, hablo con él de los partidos de los rivales, tengo una u otra referencia, pero él es muy determinante en la parte de atrás. Me alegra porque ha aportado mucho al equipo”, concluyó el central cafetero.

EN NÚMEROS

15 minutos suma en el Apertura 2022

12 jornadas se ha perdido a causa de lesión

9 torneos suma como jugador de La Fiera