William Tesillo listo para ponerse a punto en la fecha FIFA

Si hay alguien en el plantel esmeralda al que le caerá de maravilla la pausa por la fecha FIFA ese sin duda es William Tesillo, quien recién volvió a la actividad luego de poco más de dos meses de estar entre algodones debido a un desgarro en el aductor largo de la pierna izquierda.

El central de La Fiera quedó fuera de combate apenas en la fecha inaugural contra el Atlético de San Luis y su retorno se dio la semana pasada durante la visita al Cruz Azul.

“Son días importantes para ponerme bien en cuestiones físicas, también en conceptos tácticos, la idea es estar a punto y al parejo del grupo, por eso este juego amistoso en Estados Unidos será vital y la verdad que me he sentido bien, al principio si me costó un poquito eso del ahogo, pero tranquilo, el equipo me recibió de vuelta de la mejor manera y eso siempre será motivante”, apuntó el colombiano.

Asimismo, Tesillo reconoció que su jerarquía y años con el club no le garantizan un puesto en el once inicial del “domador” Renato Paiva, más aún con la fuerte competencia interna que se tiene con Stiven Barreiro, Paul Bellón y Julien Célestine.

“Acá nadie está seguro, hay que entrenar, la competencia es muy sana, Barreiro y Paul lo están haciendo de la mejor manera, pero al final del día el profe (Renato Paiva) es el que decide a quien poner y de mi parte siempre estaré para sumar desde donde me toque, sea adentro o afuera de la cancha”.

Viajan a la ciudad de los vientos

A temprana hora de este jueves, el plantel verdiblanco realizó el viaje a Chicago, donde este próximo sábado por la tarde se medirá al Fire de la Major League Soccer (MLS) en compromiso de corte amistoso a desarrollarse en el SeatGeek Stadium.

Debido a que reportaron con sus selecciones, Rodolfo Cota, Byron Castillo, Joel Campbell, Fidel Ambriz, Yairo Moreno y Ángel Mena, no podrán ser elegibles, por lo que Paiva llevó a los Estados Unidos a un número importante de canteranos, entre ellos el recién debutado Roberto Cervantes, Sebastián Santos, Isaac Muñiz, Juan Pablo Rangel y el guardameta de la categoría Sub-18, Luis Ramírez, entre otros.

