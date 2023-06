William Tesillo insta a los esmeraldas a seguir ganando títulos

Tras conseguir la primera Concachampions en su historia, a partir de ahora, La Fiera debe acostumbrarse a pelear por títulos, así lo manifestó su capitán, el colombiano William Tesillo.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Y es que el cuadro esmeralda va por un semestre de ensueño y lleno de retos, comenzando con el Apertura 2023 de la Liga MX, luego la Leagues Cup, certamen en el que defenderá su corona ganada hace un par de años en Las Vegas frente al Seattle Sounders y todo culminará en Arabia Saudita con el Mundial de Clubes.

“Creo que debemos acostumbrarnos a luchar por finales y campeonatos, ahora no será la excepción, pero vamos paso a paso, pensando partido a partido, primero es la liga local y claro está que somos jugadores competitivos que siempre queremos ganar, pero como lo dije, es de ir paso a paso para poder afrontar bien los tres torneos”, señaló el central.

Para Tesillo, haber obtenido el título regional “es algo que ya merecíamos porque hace 11 años este club estaba en el ascenso y ahora ya hasta ganó una Liga de Campeones que te abre la puerta a muchos torneos. Me parece que León ha venido demostrando que es un grande, siempre está peleando finales y con la ambición de seguir ganando, se vio en esta final porque antes de arrancarla no nos daban como favoritos y en dos partidos demostramos que somos un equipo de no quedarnos ahí. Ahora hay que seguir sumando y este León es un equipo que siempre está buscando querer ganar”.

Checa además: León inicia pretemporada con Borja Sánchez y “El Patrón” Fernández incluidos

Terminaron los festejos

Los panzas verdes ya celebraron lo suficiente, así que es tiempo de que se pongan manos a la obra y si bien el tiempo apremia, el zaguero sudamericano aseguró que se llegará en buena forma al arranque de la nueva campaña, esto el próximo 3 de julio recibiendo a las Chivas Rayadas del Guadalajara.

“Cuando uno llega a finales son menos días para preparar lo que viene, pero en estos momentos es de meterse de lleno, ya quedamos campeones, se vienen la liga, iniciamos con un rival que de igual manera llegó a una final, así que es prepararse mentalmente y querer ganar desde el principio, ya los detalles técnicos “Nico” (Larcamón) se encargará de eso y en la parte física hay que ganar lo más que se pueda, pero llegaremos bien y hay que intentar hacerlo de la mejor manera”.

Finalmente, Tesillo, a quien le resta un año de contrato con la escuadra verdiblanca, desea estar libre de lesiones, algo con lo que ha venido batallando en el último año futbolístico.

“Estoy tranquilo, cuando uno trabaja al cien las cosas llegan solas, por ahí tuve un año complicado por las lesiones, pero como lo dije en varias entrevistas, en cada entreno afuera con los fisioterapeutas me sirvió también para forjar más el carácter, estar más consciente de muchas cosas y se vio desde el primer juego que regresé”.

En números