Volvió el Rally México y su arrancada en la Alhóndiga de Granaditas

La espera valió la pena cuando el ronroneo del primer auto se dejó escuchar sobre la rampa principal frente a la Alhóndiga de Granaditas. El Rally Guanajuato México volvió por sus fueros y el marco de su apertura fue el de siempre, el tradicional, uno de los mejores de todo el Campeonato Mundial (WRC).

La noche en la Ciudad Cervantina se destinó para el deporte motor y para uno de los eventos consentidos que, debido a la pandemia, tuvo que ser frenado por un par de años.

Sin embargo, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, retornar a las terracerías “gunajuas” era casi una obligación, esa era la petición de pilotos, equipos y sobre todo, de la afición. Así que los mejores pilotos de rallies del orbe emocionaron nuevamente a chicos y grandes, comenzando con una espectacular ceremonia de arrancada.

Previo a la presentación del primer auto, se realizó un viaje exprés en el que el folclor mexicano estuvo presente. Danzas típicas, música tradicional, show de luces, pirotecnia y hasta el mariachi no pudo faltar. Fue la ocasión perfecta para poner otra vez al estado de Guanajuato en los ojos del mundo, recordando que esta tercera fecha del calendario llegará a más de 165 países durante todo el fin de semana. Lo que se vivió en la Alhóndiga fue algo mágico, el reencuentro con una cita que cumple ya 19 ediciones.

Y tras un minuto de silencio en memoria de los fallecidos a alrededor del planeta por el Covid-19 y entonarse las notas del himno nacional mexicano, en punto de las 19:57 horas se dejó ver el Ford Fiesta Rally2 del francés Adrien Fourmaux, seguido del Skoda Fabia de Oliver Solberg, hijo de la leyenda Petter Solberg, ganador de este rally en 2005.

Tras los WRC2 vino el primer Wolrd Rally Car de la generación de los híbridos, el Ford Puma del griego Jordan Serderidis, quien en breves impresiones para la transmisión oficial comentó que “estar en México es fenomenal, el cariño de la gente, estoy encantado aquí”.

Detrás del helénico desfiló el i20 Coupé del cántabro Dani Sordo, otro bólido del ovalo azul que fue el del galo Pierre-Louis Loubet, pero la gran ovación se la llevó el seis veces triunfador en los caminos mexicanos, Sebastien Ogier, quien se dijo “feliz de sentir todo el cariño de los mexicanos, son de los mejores fans, pareciera que jamás nos fuimos”.

La noche concluyó con las primeras dos especiales, las callejeras por los túneles y en donde los motores realmente causaron un estruendo. La fanaticada colmó diferentes puntos de la capital del estado como restaurantes, bares y terrazas. Este viernes el Rally México irá por sus primeros siete tramos de tierra y una callejera más en León.

