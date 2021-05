Volver a jugar en ataque es el objetivo de Fernando Navarro

Luego de una cirugía de ligamento cruzado de la rodilla derecha, Fernando Navarro avanza en su rehabilitación e incluso ya piensa en levantar la mano como hombre de ofensiva una vez que pueda regresar a la actividad.

Pero con todo y su deseo, el jugador de La Fiera sabe que el nuevo “domador” Ariel Holan podría disponer de otra cosa, así que de momento sólo se concentra en su recuperación.

“Quiero estar más adelante, donde terminé jugando, pero al final él (Holan) dispone, él va a tener sus necesidades o preferencias, así que como lo he hecho siempre, yo estoy a disposición del entrenador y de lo que el equipo necesita, obvio me gustaría estar más adelante, pero con toda la apertura en ese sentido”, manifestó Navarro.

Respecto a la evolución de su lesión, apuntó que “hasta ahorita no he tenido ningún problema, es una lesión que biológicamente es tardada y no hay nada que apurar, pero me siento muy bien y vamos bastante bien”.

Por otra parte, el oriundo de la capital del país confirmó que a su vínculo laboral con el Club León todavía le resta un año y hasta ahora no se ha tocado con la directiva que encabeza Jesús Martínez Murguía el tema de una posible renovación.

Tras haber pasado por Atlante, Tigres y Pachuca, “Navarrito” ha cumplido ya ocho años en la institución verdiblanca, siendo parte del bicampeonato en la era Gustavo Matosas y del octavo título bajo las órdenes de Nacho Ambriz, estratega al que le debe un resurgimiento futbolístico.

Es un tipo emprendedor

Con la mentalidad de que nada es para siempre, incluido el futbol, Fernando Navarro ha decidido echar a andar una serie de negocios en León, uno de ellos es en la industria restaurantera y en donde apoya con empleos a personas con capacidades diferentes.

“Desde chico sé que esta es una carrera (futbol) que tiene vigencia, así que es importante llevar de la mano algunos proyectos, en mi caso para cuando me retire la idea es darle a mis hijos principalmente lo que les he ofrecido hasta ahorita”.

Y en sus dos sucursales, donde la especialidad de la casa son los chilaquiles, un platillo mexicano por excelencia, el futbolista precisó que “trabajamos de la mano de varias asociaciones, no se trata de llegar y que se vea que hay aperturas de empleo, se tiene que pasar por un proceso, las mismas asociaciones van marcando las pautas y estos proyectos de inclusión social la verdad te motivan, al principio cuando abrimos la primera sucursal teníamos muchas dudas, pero al ver la gran respuesta el panorama se nos cambió”.

