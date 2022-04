Visita de Donovan Carrillo a la titular del deporte mexicano

Luego de quedarse marginado del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico por un problema extra deportivo, Donovan Carrillo regresó a León, no sin antes sostener una reunión con Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade.

Acompañado por su entrenador “Goyo” Núñez, Carrillo Suazo le expuso a la máxima dirigente del deporte mexicano sus planes de trabajo para los próximos meses, donde contempla un campamento de preparación en la Ciudad de México con el coreógrafo francés Benoit Richaud.

“En este campamento se van a trabajar principalmente componentes artísticos, que es uno de los objetivos ya aterrizados que tenemos para la temporada que se aproxima y de ahí buscaremos dar lo mejor de nosotros, como lo hemos buscado hacer a lo largo de estos años”, apuntó Donovan en charla con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Y previo a ponerse a las órdenes de Richaud en mayo, estos días en la capital cuerera, el nacido en Zapopan, Jalisco, los aprovechará para “tener un periodo de descarga de entrenamiento y en donde buscaremos optimizar los niveles de energía y tener una recuperación para arrancar la pretemporada con toda la actitud en este mismo mes”.

Cabe recordar que tras su histórica calificación al programa libre de los Juegos Olímpicos Invernales de Beijing 2022, Carrillo tenía planeado estar en el Mundial de Montpellier, Francia, sin embargo, todo se vino abajo cuando sus patines de competencia no le fueron entregados a tiempo y si bien logró conseguir unos de repuesto, al final no se adaptó a estos y optó por no correr el riesgo de una lesión.