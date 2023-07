Víctor Dávila dejaría a La Fiera para jugar en el CSKA de Rusia

La historia de Luis Chávez y Pachuca ahora se replica al interior del Club León, toda vez que el atacante chileno Víctor Dávila estaría pagando su cláusula de salida para cumplir el sueño de jugar en Europa, específicamente en el futbol ruso con el CSKA de Moscú .

La escuadra del viejo continente habría seducido a Dávila con una atractiva oferta, por lo que el bombazo de billetes tampoco le cae mal a la institución esmeralda que no pasa por la mejor época en cuanto a finanzas se refiere, recordando que previo al viaje para encarar la Leagues Cup, el “domador” Nicolás Larcamón declaró que ya no esperaba su último refuerzo debido a que la institución no contaba con los recursos suficientes para incorporar a un relevo de experiencia y jerarquía.

Sería cuestión de horas para que el traspaso del andino al conjunto moscovita quede resuelto, en una situación similar a la que ocurrió con Chávez y los Tuzos, donde el mediocampista mexicano tuvo que costear su salida, debido a que Grupo Pachuca no pudo cuadrar la operación ante las diferentes restricciones y limitaciones que existen hoy en día con las instituciones bancarias y organismos financieros de aquel país, esto ante el conflicto bélico que tiene con Ucrania y que incluso ha excluido de las competiciones de la UEFA a las escuadras de la Liga Premier rusa.

Cabe destacar que en redes sociales, el presidente de los verdiblancos, Jesús Martínez Murguía, prácticamente le dio el empujón final a Víctor Dávila, luego de responderle lo siguiente a un aficionado: “Las puertas están abiertas hermano, aquí nos quedamos los que sentimos los colores”.

Procedente de la Bella Airosa, el nacido en Tarapacá arribó en 2021 a la “guarida”, convirtiéndose en la primera contratación de un elenco felino que recién había conseguido el título del Guard1anes 2020 bajo las órdenes de Nacho Ambriz. El también seleccionado nacional con “La Roja” ha afrontado seis torneos con los panzas verdes, en liga registra 89 duelos, 76 como titular, tiene 29 goles y en su palmarés presume los títulos de la Leagues Cup 2021 y la más reciente Liga de Campeones de la CONCACAF.

De esta manera, la baja del sudamericano le daría la posibilidad al León, primero de hacer un poco de caja y segundo, de ir por ese refuerzo importante que desea su timonel de cara a lo que será la histórica incursión por el Mundial de Clubes a finales de año. La salida de Dávila a quien por cierto, se le había dado el histórico dorsal 10, resulta sorpresiva y hasta cierto punto inoportuna, al ser uno de los indiscutidos en el esquema de Larcamón.

