Vázquez Mellado pone su experiencia al servicio de La Fiera

León, Guanajuato.-.- Iván Vázquez Mellado sabe las circunstancias en las que llega a León y entiende que al regreso de Rodolfo Cota muy probablemente las opciones de ser titular bajo los tres palos se vean reducidas de manera considerable.

“Todas las cosas están bien claras, se a lo que vengo, pero me encanta el reto que me ofrecieron, por supuesto que entiendo lo que Cota significa para este equipo, pero yo vengo a aportar, a dar el cien y con toda la buena actitud, la idea es poner toda mi experiencia y yo a disposición para lo que se me ocupe”, dijo el guardameta de 38 años.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Ariel Holan y su "fiera" aceleran el paso en la pretemporada

La elección de Vázquez Mellado no fue al vapor y es que La Fiera requería de un cancerbero con ciertas condiciones, una de esas era el buen juego con los pies.

“Me buscan por esas características, pero tampoco lo veo como ventaja, el entrenador al final decide y como lo comenté, desde la primera llamada me aclararon la situación de que Rodolfo estaba en la selección y Alfonso (Blanco) lastimado, entonces necesitaban un portero que cumpliera con esas características y todo fue claro, no hubo rodeos”.

Por otra parte, luego de haber concluido su relación contractual con Juárez, donde permaneció los últimos seis años, el nacido en la capital del país jamás pensó en el retiro.

“La verdad que eso jamás me pasó por la cabeza, estaba esperando una respuesta de Juárez y no se dio, pero tampoco me sentía como para retirarme, estoy para competir, me siento muy bien físicamente, siempre me he entregado al cien y por eso sigo activo, me gusta ser un profesional dentro y fuera de la cancha”.

LES PIDE PACIENCIA

Antes del fichaje de Vázquez Mellado, los jóvenes Oscar García, Jesús Domínguez y Bernardo Aguilar, trabajaban con la ilusión de debutar con La Fiera, sin embargo, ahora deberán esperar por una nueva chance.

Y con 17 años de carrera, siendo parte en su momento de Necaxa, Zacatepec, Leones Negros de la U. de G., Correcaminos y Bravos, Iván le pidió paciencia y trabajo a los canteranos del conjunto verdiblanco.

“A mi me pasó algo similar durante cuatro años, ellos están jóvenes y que bueno que aspiren a ser titulares en un club tan importante, pero tienen mucha carrera por delante y en mi caso ya voy de salida, así que tienen que aprender de este tipo de situaciones que a lo mejor son atípicas, pero deben esperar su momento y madurar en ese lapso, estoy seguro que en cualquier momento les llegará la oportunidad”, aseveró Iván Vázquez.

En Números…