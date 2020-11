Va el León femenil por un último triunfo en casa

Las Fieras dan cerrojazo a su participación en el Guard1anes 2020, no sin antes buscar reencontrarse con la victoria como locales.

Ya el pasado domingo la escuadra esmeralda se impuso a Toluca para frenar una racha de 11 encuentros sin poder sumar de a tres, sólo que ahora la misión es imponer condiciones en casa, donde no ganan desde la fecha cuatro cuando superaron por la mínima a Juárez.

“Cerrar con un triunfo en casa nos ayudaría mucho para comenzar la pretemporada del siguiente torneo, es una pena que ahora no nos haya alcanzado, siempre dijimos que teníamos un gran plantel, talento en todas las líneas, había todo para competir y no sabemos qué falló, quizás la química, sabíamos que queríamos, pero no lo pudimos ejecutar y todo el grupo reconoce que ha sido un mal torneo”, dijo al atacante verdiblanca Daniela Calderón, autora de dos goles frente a las Diablas Rojas.

Las pupilas de Chava Bravo, que se quedaron sin chances de liguilla desde hace ya varias semanas, se ubican en el décimo tercer puesto de la tabla con 13 unidades, mientras que Pumas, su rival en turno, llega clasificado a la fiesta grande con 26 puntos, pero busca afianzarse en ese sexto peldaño toda vez que Querétaro y Pachuca se le pueden trepar.

En caso de ganar, León aspira a culminar la campaña en onceavo sitio, siempre y cuando San Luis y Puebla no logren vencer a Mazatlán FC y Juárez, respectivamente.

Sólo existe un antecedente entre ambos conjuntos, el del Apertura 2019, mismo que favoreció a las “Hechas en C.U.” con el tanto en propia puerta de Yamile Franco.

Jornada 17