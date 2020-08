Unión de Curtidores busca sumar equipos locales

Antonio Galindo, presidente de Unión de Curtidores busca hacer un frente común con equipos amateur que usan el nombre sin autorización y que compiten en ligas locales, la intención es sumar a esas plantillas al proyecto de detección de talentos.

Aunque actualmente no cuenta con franquicia en alguna categoría profesional, la directiva de Unión de Curtidores trabaja en la formación de futbolistas de categorías sub 5 a sub 20, además de competir en circuitos locales con equipos juveniles y de veteranos.

“Hemos detectado equipos que juegan con el nombre, colores y escudo de Curtidores sin autorización, más que acciones legales, lo que queremos es invitarlos a que sean parte de la organización, que sigan compitiendo con el nombre Unión de Curtidores pero con nuestro permiso, además visorearlos para detectar jóvenes entre sus filas y que se sumen a nuestro centro de formación”, señaló Antonio Galindo para El Sol de León.

El proyecto de Unión de Curtidores consiste en tener un representante en cada una de las ligas locales de León y demás municipios de Guanajuato, esto como una forma de acercar a La Franja con la ciudadanía y que se fortalezca la afición por los cuereros.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes La Fiera con todo y ausencias por Covid-19, va por el triunfo a la frontera

Actualmente, Unión de Curtidores cuenta con dos equipos juveniles que participan en la Liga Leonesa de Futbol y la Liga Interclubs. Además de sumar equipos juveniles e infantiles se busca integrar equipos de veteranos o de categoría libre.

Acciones legales

Donde sí advirtió que emprenderán acciones legales, es con organizaciones que hacen uso del escudo y colores para sacar provecho o lucrar mediante academias ‘pirata’.

En relación a la nomenclatura ‘Unión de Curtidores’, Toño Galindo precisó que cuenta con los derechos por lo que no pueden ser utilizados por algún otro particular, ni combinarlos con otras palabras para disimular, un ejemplo sería, Club Juvenil Curtidores, Unión de Excurtidores, etc.