Triunfo ante León impulsa a Andrés Lillini y los suyos

Haber frenado una rachita de dos tropiezos consecutivos y mejor aún, hacerlo con buen futbol y determinación contra un rival de jerarquía, es lo que dejó complacido a Andrés Lilllini en la victoria en casa de los Pumas frente al León.

“Sabíamos que el rival tiene muy aceitadas ciertas funciones y tareas, si llegábamos tarde a la presión íbamos a sufrir como en Tijuana, León tuvo sus opciones de peligro, sobre todo a pelota parada, que eso no nos puede suceder, pero el equipo cuando juega a la máxima capacidad de sus futbolistas tiene muchas virtudes, así que el equipo hizo lo correcto para sacar esta victoria”, comentó el estratega universitario.

El pampero no dudó al señalar que este conjunto auriazul tiene entre sus principales virtudes “la versatilidad, los jugadores entienden la idea, no la abandonan, hacen un esfuerzo enorme, ahora arrancamos otro torneo (Concachampions) y vamos a meterle, la personalidad de este grupo no puede bajar ni una rayita porque hay que estar a la altura para lo que se nos viene”.

Y precisamente, hablando de la Liga de Campeones de la Concacaf, donde Pumas se eliminará contra el Saprissa de Costa Rica, Lillini precisó que “tenemos una gran ilusión de darle a nuestra gente un torneo de talla internacional, por eso habrá que elegir a los mejores 11 que tengamos, pero competiremos con responsabilidad, vamos con todo porque es una ilusión y el triunfo con León es una inyección de ánimo”.

El timonel de la escuadra capitalina abrió su comparecencia ante los medios de comunicación convencido de que la roja a su defensor Alan Mozo no debió proceder.