Tras victoria ante Necaxa, Ambriz ya piensa en el LAFC

León, Guanajuato; 22 de febrero del 2020.- Previo a pagar la visita a Los Ángeles, León hizo la tarea en la Liga MX y logró mantenerse una semana más entre los punteros.

Era importante ganar ante un equipo (Necaxa) complicado, con esa forma de jugar tan directa, veníamos de perder en San Luis y ahora los muchachos hacen un gran esfuerzo y rescato la actitud, el que hayamos sumado los tres puntos que nos permiten mantenernos arriba y contento por los resultados en los dos torneos

Ambriz

El “domador” también habló de la gran actuación de Jean Meneses, quien a media semana abrió camino al triunfo sobre el LAFC y ahora marcó el doblete que liquidó a los Rayos.

Me da mucho gusto por el, cuando en la semana se le explica cómo moverse lo hace bastante bien y esto también nos da pie a no depender de nadie en el tema de los goles, en su momento se nos fue Boselli, luego Macías y ahora me parece que el equipo tiene una cuota de goleo repartida y eso vaya que ayuda bastante

Nacho y sus dirigidos ahora vuelven a dirigir su atención a la Concachampions, donde tiene ventaja de dos goles sobre Los Ángeles FC, del atacante mexicano Carlos Vela.

“Tenemos que avanzar, ese es el objetivo, es el sueño, sé que tengo algunos lesionados y por eso estamos haciendo estas rotaciones, pero veo al equipo muy bien, comprometido en sacar esto adelante y no hay excusas, a Los Ángeles vamos a ir a ganar y sólo esperemos recuperar a los muchachos que han tenido mayor desgaste, pero no hay pretextos con lo del cansancio porque serán cuatro días de recuperación”.

Será el próximo martes cuando La Fiera haga el viaje a tierras californianas y Ambriz apuntó que lo hará con todo lo que tiene a disposición, incluido “El Chapito” Montes, quien por una molestia no pudo tener actividad ante Necaxa.