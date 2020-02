Molesta a Poncho Sosa el concierto de errores de sus Rayos

León, Guanajuato; 22 de febrero del 2020.- Necaxa sigue siendo víctima de sus propios errores y eso León no lo dejó pasar de largo, algo que sin duda alguna dejó sumamente molesto a su timonel Poncho Sosa.

Seguimos cometiendo errores que nos ponen en situaciones de desventaja, cuando tenemos que recoger las pelotas de nuestro arco es difícil, han sido errores importantes y ante eso no se puede, no hay forma, el equipo lo intentó por un lado, por el otro, pero no nos alcanzó y si me deja muy molesto que pasen este tipo de situaciones

Ante los Gallos y La Fiera, fueron duelos donde los Rayos se vieron sorprendidos en los minutos iniciales, “me parece que también es un tema metal, esos primeros minutos nos han costado, la semana pasada a los dos minutos recibimos un gol, luego a los 15 o 20 segundos del segundo tiempo recibimos otro, básicamente es mental, porque uno puedo trabajar en la semana lo que uno quiera, pero errores tan costosos no se pueden permitir”.

De si su equipo pudo haber aspirado mínimo al empate, tomando en cuenta que tuvo opciones y en ciertos lapsos la posesión de la esférica, Sosa apuntó que “por cómo se dio el partido igual y sí, pero con esos errores se equilibra, esto es un equipo profesional, hay que entender dónde estamos parados, siempre ir cuesta arriba es complicado y habrá que mantener al grupo bien compacto”.

La siguiente parada de los hidrocálidos también es de visita y será ante las Águilas del América, así que previo a ello, Poncho Sosa tiene una encomienda, “acá lo más importante es mantener al equipo atento, no disperso, cuando se pierde empieza a haber separación en todos los aspectos y mi labor será mantener a todo el grupo unido”.