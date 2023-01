Sorprende Bobby Lee Jr a EL Hijo del Santo en Arena López Mateos

León, Guanajuato.- “A donde quiera que vaya, ahí estaré”, fue la advertencia que hizo Bobby Lee Jr a el Hijo del Santo y para cumplir su palabra el enmascarado leonés tuvo una presentación sorpresa en la Arena López Mateos atacando por sorpresa a la Leyenda de Plata.

La rivalidad entre ambos luchadores escaló un nivel ya que, sin estar programado, Bobby Lee Jr viajó a Tlalnepantla, Estado de México para sorprender de incognito y agredir al Enmascarado de Plata que se presentaba en la Arena López Mateos.

En dicho recinto, El Hijo del Santo se presentó junto a Huracán Ramírez Jr y Brazo Celestial, por el bando rudo alternaron Herodes Jr., Hijo de Fishman y Black Shadow II. Luego de intensos combates la tercia de técnicos celebraba su triunfo cuando entró un personaje encapuchado que atacó y sometió al de tapa plateada.

Ante la inesperada acción, Brazo Celestial y Huracán Ramírez Jr quedaron atónitos, los que respondieron fueron Black Shadow y el veneno verde, este último logró arrebatar el pasamontaña y revelar que el agresor era Bobby Lee Jr, los dos rudos atacaron al ídolo leonés, pero más que ayudar al Hijo del Santo lo hicieron para ser ellos quienes dieran castigo al ídolo de tapa plateada. Posteriormente el hijo de la Bestia del 78 se retiró del lugar.

“Reitero la advertencia para él (Hijo del Santo), que vea que no es un juego, yo sé realmente a que cabeza le estoy tirando, yo sé que el Hijo del Santo es toda una leyenda. Que no haga confianza porque en cualquier momento me le puedo aparecer, para ser grande hay que pegarle a los grandes, siempre cumpliré mi palabra de seguirlo y acorralarlo”, comentó Bobby Lee Jr en charla para El Sol de León.

Siendo una rivalidad que se enraíza con los padres de ambos personajes, Bobby Lee Jr se mantiene al acecho del Hijo del Santo a quien le gustaría retar a una apuesta máscara contra máscara. Luego de su incursión en la Arena López Mateos, el luchador de la ciudad zapatera participará en las funciones luchísticas de la Feria León 2023.