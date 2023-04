Sin suerte Rafa Villagómez en visita de la FIA Fórmula 3 a Australia

La primera incursión de la FIA Fórmula 3 en el circuito de Albert Park en Melbourne, Australia, acabó siendo un duro desafío para el piloto leonés Rafael Villagómez y para el resto de la parrilla.

Desafortunadamente, el integrante del equipo holandés Van Amersfoort Racing se quedó con las ganas de sumar sus primeras unidades de la temporada, pese a que por varios pasajes del par de mangas pactadas llegó a situarse muy cerca de la zona de puntos.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En la Carrera Sprint, Villagómez logró ganar algunas posiciones en la largada, aunque no las suficientes para colarse al top 10. Luego de 20 giros al trazado de 5.278 kilómetros, el guanajuatense se ubicó décimo cuarto a 13.509 segundos del ganador de la bandera a cuadros, el británico Zack O´Sullivan, quien ascendió a la posición de honor luego de la penalidad al argentino Franco Colapinto. El podio lo completaron el colombiano Sebastián Montoya y el estonio Paul Aaron, de esta manera, la escudería del PREMA Racing terminó haciendo el 1-3.

SAFETY CAR (Lap 13/23)



Cohen and Villagomez make contact, with Cohen also hitting the wall and bringing out the safety car



He walked away from the incident and is being brought back by the Medical Car 👍#AusGP #F3 pic.twitter.com/iwB7JLgaPm — Formula 3 (@FIAFormula3) April 1, 2023

Para la Carrera Feature a 23 vueltas, lo de Rafa resultó una montaña rusa, un sube y baja constante, hasta que todo el trabajo se vino abajo tras ser culpable de un contacto con el auto del israelí Ido Cohen. Los comisarios sancionaron con 10 segundos al oriundo de la capital cuerera y eso lo relegó hasta el décimo noveno lugar, quedando incluso por detrás de sus coequiperos, el australiano Tommy Smith y el brasileño Caio Collet. La victoria quedó para otro amazónico, Gabriel Bortoleto, que a su vez adelantó por 0.596 al suizo Gregoire Saucy y por poco más de tres segundos al italiano Gabriele Mini.

Deportes Agresión de Fernando Hernández al “Perro” Romero ya es investigada

Ahora, el serial hará una pausa de casi mes y medio antes de adentrarse a territorio europeo con la tercera ronda a disputarse del 18 al 20 de mayo en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola, Italia, sin embargo, previo a eso se llevarán a cabo un par de jornadas de test durante este mes de abril, el 13 y 14 en Barcelona, España, así como el 18 y 19 en la misma pista que acogerá el Gran Premio de la Emilia Romagna.

FIA Fórmula 3 Fecha 2 (Australia)

Carrera Sprint

Piloto Equipo Tiempo 1 Zack O´Sullivan (GBR) PREMA Racing 42:06.1 2 Sebastián Montoya (COL) Hitech Pulse-Eight 0.703 3 Paul Aaron (EST) PREMA Racing 1.077 14 Rafael Villagómez (MEX) Van Amersfoort Racing 13.509

Carrera Feature