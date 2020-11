Sentimientos encontrados para Reynoso tras eliminación de Puebla

León, Guanajuato; 28 de noviembre del 2020.- Acabó el sueño de Puebla en la liguilla, sin embargo, su timonel Juan Reynoso se va satisfecho con el andar de sus dirigidos que contra todo pronóstico fueron capaces de colarse hasta los cuartos de final, donde incluso llegaron a tener contra las cuerdas al líder León.

“Estoy triste, se lo que nos costó llegar hasta estas instancias, lo que nos costó en el repechaje contra Monterrey, creo que nos merecíamos algo más, pero esto es futbol y León hizo un buen partido, ahora vamos a ver qué pasa de aquí en adelante y agradecido con los chicos por el compromiso, por siempre creer y estuvimos a nada de dar otra vez la sorpresa”, manifestó Reynoso.

Aceptar un gol de vestidor no estaba en los planes del equipo camotero y luego ya con un hombre menos tras la roja a Corral resultó prácticamente una misión imposible frente a un rival de la jerarquía de La Fiera.

“Nosotros habíamos pensado en hacer un partido largo, los juegos en la liguilla se suelen resolver a falta de 20 o 25 minutos, el plan era ir once contra once, estuvimos a nada de hacer el 2-1, hubo más pelotas, pero como gente de futbol ellos tuvieron para el 3-0 en varias ocasiones, pero me parece que los chicos respetaron el script, el gol fue muy tempranero y aun así estuvimos con vida, es una lástima que llegamos a los minutos finales sin la posibilidad de haber hecho el primero”.

Y en este mismo sentido, el peruano agregó que “competimos con nuestras herramientas, con el deseo de seguir trascendiendo, de poner en alto el nombre de la ciudad, hicimos muchas cosas que la gente ni pensaba y eso nos tiene bastante orgullosos”.

Respecto a su futuro Reynoso dio a conocer que su contrato con el cuadro de La Franja vence hasta el próximo mes de mayo.