Selena Castillo y Carolina Sánchez se incorporan a Las Fieras

León le dará una nueva oportunidad en la Liga MX Femenil a la contención Selena Castillo y a la guardameta Carolina Sánchez.

Castillo, originaria de Ciudad Juárez, afrontó cinco torneos con Rayadas de Monterrey y dos más con las Bravas de Juárez, sin embargo, en el último semestre no vio actividad.

La centrocampista de 26 años vivió sus mejores pasajes en la Sultana del Norte donde disputó 82 juegos, 75 como titular, marcó seis tantos y salió campeona en el Apertura 2019.

“Soy una jugadora muy constante, inteligente y muy apasionada”, así se describió Castillo en el video de presentación que publicaron Las Fieras en sus redes sociales.

Por su parte, Sánchez tampoco participó del Guard1anes 2021, aunque de 2017 a 2020 encaró 33 partidos de liga con Santos Laguna. Su temporada más destacada fue el Clausura 2018 siendo titular en 12 encuentros y ahora tendrá la dura encomienda de pelearle el puesto bajo los tres palos a Ángeles Martínez.

Sánchez se dijo una futbolista “apasionada, comprometida con el trabajo, siempre me exijo al máximo y la verdad es que no me gusta perder, me enoja, me considero una líder que busca ayudar a que sus compañeras mejoren y que en conjunto como grupo mejoremos”.

Las esmeraldas suman seis fichajes rumbo al Apertura 2021 ya que previamente habían sido anunciadas Anisa Guajardo, Berenice Muñoz, Wendy Regalado y Liliana Hernández.

Su Ficha

Nombre: Selena Carolina Castillo Aguilar

Lugar de Origen: Ciudad Juárez, Chihuahua

Fecha de Nacimiento: 14 de Abril de 1995

Edad: 26 Años

Estatura: 1.71 Mts.

Peso: 66 Kg.

Posición: Media

Equipos: Monterrey, Pachuca

¡Bienvenida @SelenaSC95! 🙌🏼



Regresas a la @LigaBBVAFemenil y estamos listas para verte rugir en la cancha.



¡Que sea una gran etapa juntas! #SerFieraEsUnOrgullo 🦁 pic.twitter.com/8sjGnyv6da — Club León Femenil (@clubleonfemenil) June 29, 2021

Su Ficha

Nombre: Diana Carolina Sánchez Orozco

Lugar de Origen: Guadalajara, Jalisco

Fecha de Nacimiento: 5 de Mayo de 1990

Edad: 31 Años

Estatura: 1.70 Mts.

Peso: 75 Kg.

Posición: Portera

Equipos: Santos