Se prueba Sara Roel en Copa Jalisco de Triatlón 2021

La triatleta leonesa Sara Roel continúa con su reactivación competitiva, su reciente participación en la modalidad de sprint de la Copa Jalisco de Triatlón 2021.

Para el certamen en tierras tapatías, la deportista guanajuatense concluyó en el séptimo escalón del grupo 7 en la categoría elite femenil. El cronometraje de Sara Roel fue de 1:03:10. El podio se distribuyó entre Anahí Álvarez (1:01:23) como primer lugar, seguida por Rosa Tapia (1:01:34) y Marcela Álvarez (1:01:48).

Con este regreso a una prueba de élite, la deportista guanajuatense regresó que su desempeño mejora paulatinamente.

“No saben cómo me dolió y cómo lo disfruté, extrañaba estas sensaciones. Estoy muy agradecida con mi cuerpo porque en pocas semanas he logrado mejorar mucho. Tuve una excelente natación pero en la bici me sentí muy débil. Este evento me sirvió para saber en qué nivel estoy y para motivarme porque sé que pronto estaré de vuelta”, expresó Sara Roel por medio de redes sociales.

Para la Copa Jalisco acudieron alrededor de 300 triatletas, la sede fue las inmediaciones del Estadio Chivas, el circuito consistió en 750 metros de natación, 21 kilómetros de ciclismo y como cierre fueron 2.5 kilómetros de carrera pedestre.

Sara Roel viene de competir en el Súper Sprint Young Minds que se realizó a principios de mayo, anteriormente también nadó en el primer acuatlón All in your Mind.