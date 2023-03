Se corona “Príncipe” Álvarez como nuevo monarca FECARBOX en León

León, Guanajuato.- León vio consagrarse al púgil cubano Lázaro “El Príncipe” Álvarez como nuevo monarca de la FECARBOX en los pesos ligeros, esto luego de vencer por decisión unánime al venezolano Willmank Canónico.

En reyerta pactada a 10 asaltos, los tres jueces avalados por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) vieron ganar al medallista olímpico, firmando papeletas de 97-93, 96-94 y 96-94. La exhibición del antillano en tierras cuereras resultó contundente, aunque por momentos su rival llegó a representar una seria amenaza con un boxeo bastante alusivo.

Apenas en el primer asalto, ambos contendientes decidieron soltar amarras, solo que Canónico empezó a encontrar las combinaciones que en más de una ocasión le llegaron a sacudir las ideas al “Príncipe”. La clave para el hijo pródigo de Pinar del Río fue su paciencia arriba del ensogado, sobre todo cuando Willmank buscó llevar el pleito a zona sucia al atacar con la cabeza por delante e intentando el amarre para frenar las respuestas de un Álvarez cuyo único pecado fue quedarse como blanco fijo.

Pero de apoco el combustible se le fue terminando al nacido en Caracas y justo ahí aprovechó Lázaro Álvarez para descargar sus golpes con más furia. El cubano hizo sentir su pegada y llevó a Canónico Brito sobre las cuerdas. El repertorio fue variado, primero marcando la distancia y después con serie de volados que cimbraron al sudamericano.

Y pese a que Willmank quiso volver a pisar el acelerador en los últimos dos rounds, Álvarez no dio lugar a sorpresas, enseñó un buen juego de piernas para escapar de los líos y con rectos de derecha le puso el estate quieto a un Canónico que resultó un autentico hueso duro de roer. Álvarez extendió su invicto en el profesionalismo y ahora presume una foja de 5-0, 2 KO, mientras que para el de Venezuela este fue su tercer tropiezo en 17 peleas.

SORPRENDEN AL “BABY BULL”

El deporte de las orejas de coliflor tiene sus sorpresas y sino que le pregunten al tijuanense Héctor “Baby Bull” Flores, quien sucumbió por nocaut técnico al inicio del décimo capítulo frente al jalisciense Mario “Zurdo” Gutiérrez, uno de los integrantes más avanzados que tiene el establo del hermano del “Canelo” Álvarez, Rigoberto “El Español” Álvarez.

Gutiérrez se dio festín en los mini mosca, maltrató de fea forma a su oponente, lo llevó a la lona en el cuarto con tremendo gancho, pero Flores no terminaba por quebrarse. Cuando el nocaut parecía escaparse, la esquina del bajacaliforniano decidió que ya no saliera al décimo. El castigo fue demasiado y exponerlo no era opción.

Fotos: Francisco Carmona | El Sol de León

En otras contiendas que se resolvieron por decisión unánime, el capitalino Alberto Mora le ganó al guanajuatense Jonathan “La Flaka” Ramírez en la división de los súper plumas, el leonés Jesús “Diablo” Méndez doblegó al capitalino Hugo Mondragón en los welter y el local Jair “Esqueleto” Marmolejo hizo lo propio con Carlos Reyes en los ligeros; además, en los súper ligeros, Brandon “Bam Bam” Obledo superó por nocaut técnico al 1:39 del segundo asalto al sinaloense Jesús Zazueta.

