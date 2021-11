Scarlett Anaya pone en duda su continuidad con León femenil

Ciudad de México, México; 20 de noviembre del 2021.- Luego de dos torneos en donde el objetivo llamado liguilla quedó lejos de alcanzarse, Scarlett Anaya dejó en el aire su continuidad al frente del banquillo esmeralda.

“Eso ya lo platicaremos directamente con el club, en la primera campaña la ilusión era calificar, ir trabajando, llevar de a poco el proceso, en este segundo era lo mismo, no lo hemos logrado, pero no me voy con sabor amargo, hay muchos aprendizajes, cosas positivas que destacar y con eso me quiero quedar”, manifestó la timonel.

Y mientras se decide su futuro, Anaya aseguró sentir el respaldo de su plantel y precisó que “en varias oportunidades me he acercado con ellas, les he preguntado de algunas situaciones, hay confianza, nunca me han externado algo negativo y es cuestión se seguir con el proceso, dar más confianza y generar más bases para lo que viene”.

Asimismo, la “domadora” espera que gran parte de la nómina permanezca para la siguiente campaña, incluyendo las dos extranjeras, la trinitaria Victoria Swift y la panameña Marta Cox, de quien se habla podría tener otras ofertas en la Liga MX Femenil e incluso su anterior club, la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, haría un intento por repatriarla.

“Ojalá mantuviéramos todo el grupo para que el proceso siga y no se corte, eso es fundamental. Cox es una futbolista que desequilibra a las rivales, sabe jugar con el balón y sin el balón, sabemos de la calidad que tiene y lo demuestra en la cancha, pero ya en su momento se anunciará que es lo que va a pasar”.

Finalmente, la estratega confirmó que de continuar en León, las prioridades serían apuntalar la zona del medio campo y la línea ofensiva con gente de experiencia.