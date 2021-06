Sara Roel triunfa en triatlón Presa de la Olla

Sara Roel sigue sumando kilómetros y en su regreso a las competencias participó en la edición número 30 del Triatlón Presa de la Olla que se desarrolló en Guanajuato Capital.

La experimentada deportista leonesa acudió a la Ciudad Cervantina para ser parte de un contingente de 100 atletas que, nadando, pedaleando y corriendo se unieron a la celebración por las Fiestas de San Juan y Presa de la Olla.

Roel López se llevó los honores en la categoría Femenil 18-29 años tras cruzar la meta con un cronometraje de 59 minutos con 44 segundos, la integrante del equipo All in Your Mind celebró con su compañera Paola Pacheco Castro, segundo lugar con 1:12.48 y la michoacana Ingrid Paola Vilches se llevó el tercer puesto con 1:29.36.

Donde también hubo podio leonés fue en la categoría A varonil 18-29 años, los también integrantes de All in Your Mind obtuvieron el primero y segundo lugar que fueron para Owen Torres (53:23) y Ángel Leonel Vázquez (56:22), Luis Fernando Hernández de Squirtles Racing Team fue tercero (1:02:30).

Por su parte en la división Novatos Foráneos 18 años, Christian Urbina originario de la capital del cuero y calzado se llevó la plata (56:57), José Manuel García de Apaseo El Grande fue el primer lugar (55:12) y Alejandro Santos de Purísima del Rincón se hizo del bronce (1:00:57).

En otros resultados, en la categoría D Varonil 50-54 años, Manuel Acosta concluyó en la segunda plaza y en la Varonil 40-49 año José Alfredo Martínez concluyó tercero.

El 30 Triatlón Presa de la Olla fue organizado por el Club de Triatlón Ranas de Guanajuato, la prueba tuvo un circuito de 600 metros de natación, luego 20 kilómetros en bicicleta y 5 km de carrera pedestre.

Otros municipios presentes en este certamen fueron Dolores Hidalgo, San Francisco del Rincón, Irapuato, Salvatierra, San Felipe, Salamanca, San Miguel de Allende, Celaya, así como atletas de Michoacán y Zacatecas.