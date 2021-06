Santiago Ormeño solo vestirá la verde de León al ser llamado por Perú

León, Guanajuato.- Perú ha convocado a Santiago Ormeño para disputar la Copa América 2021, por lo que el atacante deberá abandonar la pretemporada de La Fiera en tierras hidalguenses.

¡Un mismo objetivo! 🤝



Estos son los futbolistas convocados por el profesor Ricardo Gareca para disputar la @CopaAmerica 2021.#UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/f3jn6CT7X9 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) June 10, 2021

Lo que “El Tata” Martino y el Tricolor no quisieron probar, si lo aprovechará el representativo inca que dirige Ricardo “El Tigre” Gareca, esto en la máxima competición de selecciones organizada por la CONMEBOL y en donde Ormeño tendrá la oportunidad de mostrarse frente a rivales como Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela, todos ellos integrantes del grupo “A”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes La Fiera agenda cinco ensayos antes del Campeón de Campeones

Recién en su video de presentación como esmeralda, el ex futbolista de Puebla había expresado que “ya por fin me pude poner la verde y espero no sea la única”, esto dando a entender su deseo por llegar pronto a la selección azteca.

Todavía antes de partir a la Bella Airosa y luego de que México cayera frente a Estados Unidos en la final de la Liga de Naciones, Ormeño declaró: “realmente hay una excelente Selección Mexicana y nada, yo estoy seguro de que si continuó haciendo las cosas bien lo demás llega solo, así que ahorita la verdad no me preocupo por eso”.

Ante la ausencia de Raúl Jiménez, la sequía que atraviesa Henry Martin, la indiferencia de Carlos Vela y la exclusión del “Chicharito” Hernández, el combinado mexicano ha sufrido por la falta de un nueve y ahora ya ni siquiera podrá tener entre sus opciones a Santiago Ormeño, si es que en algún momento Gerardo Martino lo llegó a considerar en la baraja.

Con el equipo de La Franja, el nacido en la capital del país tuvo un año futbolístico de 17 anotaciones, cuota que le valió para ser fichado por León.

De esta manera, Ormeño se une a la larga lista de seleccionados nacionales que presume la escuadra verdiblanca y en la cual también aparecen Rodolfo Cota (México), William Tesillo (Colombia), Jean Meneses (Chile), Santiago Colombatto (Argentina Sub-23), Joel Campbell (Costa Rica) y Ángel Mena (Ecuador). Estos elementos vivirán un verano bastante ajetreado, algunos con participación en Copa América, otros en Copa Oro y en el caso de Colombatto, el contención irá a los Juegos Olímpicos de Tokio.

La Fiera y sus seleccionados…









Jugador



Posición País Competición Rodolfo Cota



Portero México Copa Oro

William Tesillo



Defensa Colombia Copa América Santiago Colombatto



Medio Argentina Juegos Olímpicos Jean Meneses



Medio Chile Copa América Ángel Mena



Medio Ecuador Copa América Joel Campbell



Medio Costa Rica Copa Oro

Santiago Ormeño



Delantero Perú Copa América