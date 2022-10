Samantha Salas sale con las manos vacías del US Open de Raquetbol

La vigésima sexta edición del US Open del Tour Profesional Femenil de Raquetbol en Minneapolis, Minnesota, le trajo poco y nada a la leonesa Samantha Salas, en un resultado que es completamente atípico para una de las máximas exponentes mundiales de esta disciplina.

Dentro del cuadro de singles, la apodada “Violenta”, número 10 de la siembra, venció en primera ronda 15-1 y 15-4 a la estadounidense Linda Tyler, solo que en su segundo encuentro fue sorprendida con parciales de 9-15, 15-8 y 11-7 por la chilena Carla Muñoz.

Mientras tanto, en el draw de dobles, Salas Solís jugó en compañía de la potosina Paola Longoria, ganando 15-5 y 15-4 en su debut a la dupla boliviana conformada por Jenny Daza y Angélica Barrios, luego eliminaron en sets corridos 15-8 y 15-5 a las guatemaltecas Gabriela Martínez y María Rodríguez, sin embargo, en la gran final cayeron de manera sorpresiva 15-14, 7-15 y 11-4 ante la norteamericana Erika Manilla y la argentina Natalia Méndez.

Este fue el segundo evento de la temporada 2022-2023 para la guanajuatense, ya que en agosto estuvo presente en el Paola Longoria Experience efectuado en Aguascalientes, mientras que en el llamado LPRT at the Beach en Chesapeake, Virginia, no vio acción. Su siguiente compromiso será el Pro-Am Turkey Shoot que se llevará a cabo del 18 al 20 de noviembre en Chicago, Illinois.