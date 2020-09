Salvador Bravo decidido a rescatar el torneo del León femenil

Las Fieras han recibido sendas sacudidas en la misma semana, primero el cese de Everaldo Begines de la dirección técnica y luego la estrepitosa goleada en casa contra Atlas, ya con Chava Bravo en los controles.

“No fue lo que esperábamos, trabajamos muy bien a pesar de tener pocos días, no esperábamos que este fuera el resultado, pero esto no cambia las cosas, ya lo platicamos con el grupo, esto nos debe fortalecer y ayudar a mejorar porque hay muchas cosas a mejorar, todo entrenador quisiera empezar de otra manera y ahora me tocará analizar lo que nos faltó y darle vuelta a la página”, apuntó el nuevo estratega esmeralda.

La cuarta derrota del torneo Bravo no quiso achacarla al tema anímico ya que “sinceramente me encontré un grupo con buena disposición al trabajo, yo lo mencioné que para mí esto era un nuevo ciclo y jamás se tocó el tema de lo sucedido atrás, así que no creo que se deba a algo emocional porque en los entrenamientos vi un grupo muy comprometido”.

Y pese a la mala racha, León sigue estando muy cerca de la zona de liguilla, misma a la que buscará acercarse el próximo lunes cuando visite al Mazatlán FC, partido donde Salvador Bravo alistaría uno que otro ajuste en su formación.

“Quizás cambiaremos alguna jugadora de posición, será cuestión de conocerlas un poquito más y hay que tomar la experiencia, hacernos más fuertes y con mi forma de ver el futbol y conociéndolas más, si haremos algunos cambios para mejorar porque este equipo tiene experiencia, es fuerte y sobre esa línea hay que trabajar”.

Cabe señalar que este 5 por 1 ante Atlas es el segundo marcador en contra más abultado que las verdes han registrado en la “guardia”, sólo superado por el 8 a 1 que Tigres les propinó en la fecha 11 del Apertura 2011.