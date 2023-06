Salmantinas se cuelgan medalla de plata y bronce en Levantamiento de Pesas

Con una medalla de plata y dos de bronce cerró la participación de las jovencitas salmantinas de la comunidad de Valtierrilla que forman parte de la delegación guanajuatense en Levantamiento de Pesas dentro de los Juegos CONADE 2023 .

La máxima justa deportiva nacional de Levantamiento de Pesas se desarrolló en el auditorio Amado Nervo de la ciudad de Tepic, Nayarit dentro de la cual compiten los mejores pesistas del país en categoría Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Sub 23, rama femenil y varonil.

Dentro de un primer bloque compitieron las pesistas salmantinas que en cierre del mismo consiguen colgarse una medalla de plata y dos de bronce.

En lo que fue el cierre de competencia de la rama femenil por tercera edición consecutiva de los Juegos CONADE sube al podio Tania Dalila Hernández Delgado al colgarse medalla de plata en el envión de la división 87 kg con un peso de 107 kgs.

En las dos ediciones anteriores, Tania Hernández, dentro de la categoría Sub 17 se colgó medalla de bronce, ahora en categoría Sub 20 obtiene la medalla de plata.

Por su parte, la pesista salmantina debutante, Ximena Zavala Zúñiga, se adjudicó dos medallas de bronce en el arranque y el total de la categoría sub 15 división 76 kgs. Ella levantó 61 y 133 kgs.

En el segundo día de competencia la delegación femenil de Guanajuato cerró su participación con 10 medallas más para sumar en total 36 metales de los cuales 19 son oros, 6 platas y 11 bronces.

Otras guanajuatenses medallistas en cierre de actividad

A lo largo del cierre de la actividad para la rama femenil, las primeras medallas cayeron por cuenta de Valeria Abigail López Díaz quien sumó 2 medallas de oro en arranque y total y plata en el envión con 67, 75 y 142 kgs respectivamente.

Por su parte Mónica Joselyn Uvalle Fernández, conquistó el pódium nacional en la modalidad del arranque con levantamiento de 79 kgs, bronce en el envión con 94 kgs y plata en el total con 173 kgs.

Así también, Laura Mariana Rodríguez Estada de la categoría sub 17 en los 76 kgs., se quedó con la medalla de bronce en el envión con un levantamiento de 96 kgs.

De esta forma concluyó la categoría femenil de las pesas y para los días martes y miércoles se llevará a cabo la actividad de la rama varonil donde se tendrá participación de pesistas salmantinos.