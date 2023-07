Run Club Daniel Vargas crece y supera fronteras

A poco más de dos años de su creación, el Run Club Daniel Vargas crece, lo que inició como un proyecto encabezado por el dos veces maratonista Olímpico, Daniel Vargas con atletas recreativos , ahora presume integrantes en varios estados, en el extranjero y corriendo grandes eventos.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Fue después de la pandemia, crisis que acrecentó el sedentarismo y la poca actividad física, Daniel Vargas tomó la iniciativa de formar un grupo de atletismo para así fomentar la práctica del ejercicio, la recreación y hábitos de vida saludable. El Run Club Daniel Vargas nació en 2021 con apenas cuatro miembros y actualmente suma más de 40 integrantes.

“La misma gente va viendo la mejora de los alumnos y ven la unidad del grupo y eso le agrada a las personas, es lo que buscan, un grupo en el que te motiven, en el que sea un gusto entrenar. Empecé este grupo con cuatro personas, ahora ya somos alrededor de 40 personas. Es una satisfacción porque es compartir lo que me ha dejado mi experiencia en el alto rendimiento”, comentó Daniel Vargas para El Sol de León.

Te puede interesar leer: León no pudo viajar de Vancouver a Los Ángeles tras cancelarse su vuelo

Expansión

Aunque León es la cuna de esta comunidad runner, poco ha poco ha sumado nuevos miembros que radican fuera de León, ya sea en otros municipios de la entidad u otros estados, además de corredores en el extranjero ya que algunos radican en Estados Unidos. Todos ellos requieren una atención especial debido a que entrenan vía remota bajo la supervisión de Daniel.

“El grupo ha crecido bastante, tengo gente que entreno en Veracruz, aquí en Guanajuato tengo alumnos en varios municipios como Cortazar, Guanajuato, Silao, Irapuato. No es fácil trabajar a distancia, requiere mucho compromiso, algunos se mantienen unos meses y luego no siguen porque se les dificulta que uno no esté presente con ellos. Otros se adaptan a los programas a distancia, sí puede trabajar de forma remota y eso me da mucho gusto, los muchachos trabajan y mejoran día a día”, añadió el fondista leonés.

Retos

Este club tiene como uno de sus principios el sumar personas que busquen iniciarse en las carreras atléticas o que sean corredores recreativos. Además del amplio número de miembros, el contingente presume compañeros que han cruzado la meta en eventos fuera de México como Mauricio Dorantes que apunta a la Maratón de Berlín, Luis Dorantes en Nueva York dos de los eventos más importantes del mundo.

Otro fue Alejandro Martínez que corrió recientemente los 42k en Vancouver y próximamente acude a la Maratón de Chicago. De igual forma, el Run Club Daniel Vargas acude a eventos en el país, entre ellos la Media Maratón de Ciudad de México al que se aventuraron 22 integrantes. En este fin de semana también se tuvo actividad en el 21k de Tijuana. Próximamente, se tienen en puerta los Maratones de Ciudad de México y León.

Sueño

Dando vuelta a la página como fondista de alto rendimiento, ahora Dani Vargas disfruta el correr junto a sus alumnos, ahora le pierde importancia a las marcas y los premios, su mayor compromiso es cambiar la vida de sus aprendices, aunque aún tiene un sueño por el cual trabaja.

“Mi etapa como élite ya paso, ahora corro por disfrutar el evento, la ruta, a la gente, hay eventos muy bonitos que como élite no los aprecias como tal. Pero el sueño que tengo es sacar un corredor que, dé el salto para el alto rendimiento, que compita y supere todo lo que yo llegué a hacer. Ya llegará el momento, ahora no es mi mayor objetivo, pero es algo que busco hacer realidad”, concluyó Vargas Sánchez.

En números