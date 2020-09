Renuncia “El Chapo” Montes a la Selección Mexicana

León, Guanajuato; 17 de septiembre del 2020.- Luis Montes se cansó de seguir siendo plato de segunda mesa en el Tricolor. Su sueño de jugar un Mundial ha terminado.

El misterio se resolvió y fue el mismo “Chapito” quien salió a explicar por qué no apareció en la última convocatoria del seleccionador nacional Gerardo Martino.

“Yo tomé la decisión de no ir a la selección, en la última convocatoria que recibí hablé con el (Martino) terminando, le dije que mi intención no era ir más, me vine desilusionado, desmotivado, por ahí se decía que estaba en muy buen nivel, que estaba jugando bien en mi club, entonces uno va a selección con las ilusiones de hacer las cosas bien y a veces llamaban a 26 o 27 jugadores, se hacía futbol y yo no entraba dentro de esos 22, así que me puse a pensar de que ya no tenía nada que hacer ahí, que mi lugar tenía que ser ocupado por un joven que fuera por la experiencia, por las vivencias y como siempre lo he dicho, pienso que nadie es indispensable en selección y mucho menos yo que he tenido poca o nula participación en este proceso”, manifestó el mediocampista esmeralda.

Con la llegada del “Tata” Martino parecía que las puertas del representativo azteca se le abrían nuevamente al futbolista de La Fiera, esas mismas que en el proceso anterior el colombiano Juan Carlos Osorio se encargó de cerrar con el argumento del físico, específicamente la estatura, del jugador nacido en Ciudad Juárez.

Montes regresó al “Tri” el año pasado para disputar la Copa Oro, la cual ganó México, pero donde jamás logró encontrar la titularidad pese a ser uno de los mejores revulsivos.

“La verdad me quedó tranquilo porque las veces que me ha tocado jugar lo he hecho bien, me han tocado a lo mejor pocos minutos, pocos partidos, pero cuando entré hice gol, puse asistencias, ahora no me ha tocado jugar y cuando estoy por allá 10 o 12 días regreso sin ritmo o un poco desmotivado porque no me toca jugar y uno va con esa ilusión, yo sé que nadie te garantiza jugar, pero que por lo menos se diera la oportunidad de competir y a veces no se me daba, no entendía que había que hacer o que tuviera que pasar para poder recibir minutos, pero es respetable la decisión del entrenador”, agregó Luis.

Fue en 2013 cuando “El Chapo” recibió su primer llamado a Selección Mexicana, esto en la era de José Manuel de la Torre y su debut se dio ante Perú en un duelo amistoso. Luego del bicampeonato con León, Montes iba tras su siguiente objetivo, el Mundial de Brasil 2014, pero desafortunadamente una fractura de tibia y peroné al chocar con el ecuatoriano Segundo Castillo acabó por dejarlo fuera.

Hasta hace pocos meses y a sus 34 años de edad, el futbolista verdiblanco todavía se fijaba como meta el proceso mundialista rumbo a Qatar 2022. Hoy, con esta decisión de renuncia, a Montes sólo le resta entregar las últimas pinceladas de su calidad al conjunto que ha creído en él desde hace nueve años.

En Números…

18 Torneos los que ha disputado Luis Montes con el Club León

2 Títulos de Liga MX los que ha ganado “El Chapito” con La Fiera

2013 Año en que el nacido en Juárez recibió su primer llamado a selección

1 Campeonato de Montes en el Tricolor que fue el de la Copa Oro 2019