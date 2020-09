León femenil coqueteó con la derrota en su visita a Puebla

Las Fieras se salvaron de lo que era una derrota cantada frente al Puebla en la jornada seis de la Liga MX Femenil.

Sobre tiempo cumplido, el cuadro de La Franja tuvo la victoria desde los once pasos, sin embargo, para su mala fortuna el cobro de María José López acabó en el poste.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Hace Gustavo Ayón, “parada” en Pénjamo

Fuera de esa pena máxima, la realidad es que al juego le pasó muy poco, el trámite incluso llegó a tornarse soso durante ciertos lapsos y el empate a cero les sabe poco a ambas escuadras, que ahora con siete unidades, se ven rebasadas por Querétaro y salen de los puestos de liguilla.

Everaldo Begines, timonel esmeralda, se animó a realizar algunos ajustes luego de que el rendimiento colectivo ha ido a la baja, entre ellos devolver a Sonia Vázquez al medio campo, Claudia Anguiano apareció para cubrir la lateral izquierda, en la central Lili Magaña hizo mancuerna con la capitana Cid, pero el movimiento más significativo implicó mandar a Esmeralda Verdugo al banquillo y su lugar fue tomado de inicio por Itzia Tenahua.

Puebla tiró primero a puerta, lo hizo Arciniega, aunque la de mayor peligro en 45 minutos corrió a cargo de Lucero Cuevas, quien por velocidad se internó en el área, pero luego su disparo acabó bloqueado por la pierna de la cancerbera Rangel.

El gran problema de León es que la dependencia de Cuevas se acrecentó con el correr de los minutos. La ex goleadora del América al no encontrar sociedad al frente, no tuvo de otra más que tirarse hacia ambos costados para salir en busca del balón, lo que sin duda fue restándole presencia ofensiva al conjunto guanajuatense.

Los ingresos de Verdugo y Viramontes para la segunda mitad dejaron en claro que Begines y compañía buscaron irse del Estadio Cuauhtémoc con los tres puntos. Lo que fue un hecho es que las blanquiazules estuvieron más cerca del triunfo no sólo con el penal que se perdió López, marcado luego de una mano dentro del área de Vázquez, sino que también hubo un intento de Andrea Ortega que salió bastante cerca de la puerta verdiblanca.

León cede cada vez más terreno y con dos partidos sin ganar el panorama se complica. Su siguiente compromiso será el lunes ante Santos, de igual forma como visitante.