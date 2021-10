Reconoció “El Vasco” Aguirre que Rayados le regaló un tiempo a León

Guadalupe, Nuevo León; 16 de octubre del 2021.- Para Javier Aguirre no hay dudas, primero ante Juárez y ahora contra León, Monterrey dio varios pasos hacia atrás.

“Me quedo con una gran lección, no podemos regalar 45 minutos y en el primer tiempo el equipo desapareció, no tuvimos continuidad en el juego, no fuimos intensos, así que un rival de las condiciones de León te pasa por encima. Luego en el segundo tiempo pudimos empatarlo y hasta ganarlo, pero esto es de meter la pelotita, no tanto de buen juego o buena conducta, así que ahora tenemos riesgo de caer del cuarto puesto y habrá que recomponernos ya que en tres días hay otro partido, daremos descanso a la gente que venía muerta y a ver si recuperamos a todos”, comentó “El Vasco”.

El timonel de los Rayados reconoció que en su plantel existe autocrítica ya que “los jugadores son los primeros y están conscientes del mal rendimiento del inicio, porque se puede jugar mal si el rival es mejor que tú, eso como técnico lo puedes considerar, pero el equipo adoleció de actitud, no significa que solo poniendo eso que hay que poner se va a ganar, pero luego si fuimos el equipo que tomó riesgos, estuvimos más reconocibles y lástima que no fue suficiente. Me queda claro que el día en que nos desviamos del camino somos vulnerables”.

Al igual que su homólogo esmeralda Ariel Holan, Aguirre lamentó lo ajustado de los calendarios, situación que va en detrimento de algunas instituciones.

“Seis muchachos se me fueron a jugar las eliminatorias de la CONCACAF y Campbell me llegó lastimado, los de CONMEBOL arribaron horas antes y así es complicado, yo reitero lo que dije en la previa que es fantástico tener estos seleccionados, pero ahora si nos fallaron los tiempos. Pensábamos que Medina nos podía aguantar un poquito más, pero ya desde el calentamiento se le veía la fatiga, hasta mareos, sé que esta es una labor de equipo y yo como entrenador debo darle balance al minutaje del plantel”.

Finalmente, en relación a la falta de contundencia, Javier precisó que “ese rubro lo habíamos mejorado, éramos la segunda mejor ofensiva y que no haya entrado la pelotita es lo que nos impidió sacar un mejor resultado”.