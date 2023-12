Reconoce Mauro Fuentes que México está fuera del voleibol de París 2024

León, Guanajuato.- Pese a encabezar una nueva generación de voleibolistas que renuevan las filas de la Selección Nacional, Mauro Fuentes es realista, el jugador de Virtus León reconoce que México se quedó sin posibilidad de llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Fuentes Rascón es parte de una camada de jugadores que prometía conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos, justa en la que México no participa desde Río 2016. Pese a figurar como una de las mejores sextetas del continente, la clasificación a París 2024 se esfumó luego de un fatídico Torneo Preolímpico celebrado en Xi’an, China. Certamen disputado antes del arranque de la Liga Mexicana de Voleibol donde se suma como nuevo integrante de Virtus León.

“No podemos engañarnos como jugadores ni mucho menos a nuestro país, para los Juegos de París 2024 ya no hay posibilidades, por puntos estamos fuera del ranking que entra a los Olímpicos y solamente se consideran 12 plazas. Lamentablemente nuestro país no está dentro de esas posiciones, se nos fue la oportunidad, pero el sueño de representar a México no”, resaltó Mauro Fuentes en charla para El Sol de León.

Según los criterios de la Volleyball World, de 12 cupos disponibles, Francia tiene su plaza como país anfitrión, luego entre septiembre y octubre se disputaron tres Torneos Preolímpicos en Río de Janeiro, Tokio y Xi’an.

En cada Preolímpico participaron siete países de los cuales, los mejores dos clasificados obtuvieron su pase a la justa veraniega lo que dejó únicamente cinco cupos que serán otorgados según el ranking mundial. México jugó en China, pero perdió sus partidos ante Polonia, Canadá, Argentina, Bélgica, Bulgaria, Países Bajos y la nación anfitriona.

“El boleto real se peleó en China y no se tuvieron buenos resultados, la clasificación a París no es una realidad para México. En China se dieron partidos muy duros, nos exigimos al límite, pero no se logró el objetivo. Aunque fue un duro golpe para todos, ahora lo veo como una oportunidad de crecimiento, la apuesta debe ser en 2028”, resaltó el jugador de Virtus León.

Resaltar que Mauro Fuentes ha sido pieza importante en el último ciclo que ha celebrado el selectivo azteca cuyo uno de sus mayores logros fue clasificar al Mundial Polonia-Eslovenia 2022. En el presente año, el jugador de Virtus León, disputó los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, así como los Panamericanos Santiago 2023.

En lo que respecta a Liga Mexicana de Voleibol, el atacante bajacaliforniano milita en su tercera franquicia, anteriormente jugó con Cetys Universidad y Jaguares de Nuevo Laredo. Con el combinado leonés abrió la nueva temporada con derrota ante Cocoteros Colima y luego recompuso el camino con triunfo sobre Rhino´s Huetamo.