Recibir bandera estatal motiva a deportistas “guanajuas”

Experiencia y juventud enmarcan a los dos deportistas de Guanajuato que fueron abanderados en la despedida de las delegaciones “guanajuas” previo a los Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023 y los Centroamericanos San Salvador 2023. Iliana Lomelí acude a su quinta justa regional, mientras Jesús Gutiérrez tendrá presencia en el certamen continental de menores.

Siendo multimedallista en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Lomelí Lemus encabezó a la escolta “guanajua” que fue despedida por parte de las autoridades estatales previo al desarrollo de la justa regional que recibe El Salvador. Para la bolichista recibir el estandarte estatal fue motivo de orgullo y responsabilidad.

“Siempre el participar en este tipo de eventos es gratificante, es una motivación ante de entrar en competencia, pero ahora que me tocó ser la abanderada es algo muy importantes ya que representas a todos los atletas y entrenadores que también representan a Guanajuato, es motivo de orgullo y me llena de muchos ánimos ya que voy a mis quintos Centroamericanos”, comentó Iliana Lomelí en charla para El Sol de León.

Con 37 años, la tumbapinos es una de las integrantes de la comitiva “guanajua” que mayor experiencia tiene en competencias internacionales, por ello dedicó unas palabras para sus compañeros que son jóvenes y acuden a su primera cita centroamericana.

“Son muchos años trabajando a tope en mi disciplina, de mantenerme a gran nivel y eso me da mucha confianza, ahora en estos juegos voy en mi mejor nivel. Es un gran placer ver que hay muchos jóvenes, entonces decirles que disfruten esta experiencia, que aprendan mucho de este evento, representar a tu país es un sueño hecho realidad y competir con los mejores atletas de otros países te da mucho para crecer como atleta”, añadió la multimedallista centroamericana.

Deportes Guanajuato abandera a delegaciones para San Salvador 2023 y Bogotá 2023

DINASTÍA GUTIERREZ

Para los Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023, quien encabezó a la escolta fue Jesús Alberto, hermano menor de los paranadadores Raúl y Juan José Gutiérrez Bermúdez, ambos ya con participación en los Paralímpicos de Tokio 2020.

“Me tocó recibir la bandera de Guanajuato y eso me da mucho gusto, es la primera vez que voy a este tipo de eventos, es cumplir una meta más y voy con muchas ganas de nadar fuerte para ganar medallas, no sé de qué color vayan a ser, pero voy a darlo todo”, comentó, “Chuy” Gutiérrez.

Resaltar que el menor de los hermanos Gutiérrez Bermúdez cuenta con algo de experiencia internacional ya que ha participado en las Para Series Mundiales de Minneapolis y Berlín.