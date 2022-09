Reanuda Flag Football Society torneos juveniles

Vuelven las acciones de juego y las jugadas milimétricas al emparrillado, la Liga Flag Football Society abrió convocatorias para sus nuevos torneos de tocho en categorías menores.

En este regreso al terreno de juego, las nuevas categorías a participar son la sub 15, sub 13, sub 11, sub 9 y sub 7 en ambas ramas, también los jugadores y jugadoras podrán compartir campo para torneo mixto.

Por otra parte, respondiendo al gran interés y el crecimiento que ha tenido la disciplina entre las jóvenes, se anunció la creación de los nuevos torneos femeniles sub 17 y sub 17.

“Retomamos la actividad después de un tiempo, el tocho es un deporte que está creciendo mucho y buscamos impulsar esta disciplina entre los niños y jóvenes, esto abona a su formación como deportistas”, comentó Ernesto Martínez, dirigente de Flag Football Society para El Sol de León.

El arranque de la nueva campaña de Otoño 2022 está programado a partir del 1 de octubre, la sede está por confirmarse ya que cada equipo registra su campo de juego. Entre cada categoría se estima el registro de seis a diez equipos por lo que podrían participar hasta 80 plantillas con participantes de los 6 a los 17 años.

La última edición en estas categorías fue el Torneo de Primavera que se llevó a cabo entre mayo y junio. Aunque en su mayoría participan conjuntos locales, la convocatoria está abierta a equipos de otros municipios de Guanajuato.