“Radix” Nava sube a la jaula de Masster Fight League

Especialista en jiujitsu brasileño, el peleador leonés Sergio “Radix” Nava da el salto a nuevos escenarios de artes marciales mixtas entre ellos la Masster Fight League donde tiene pactada una pelea en Michoacán.

Curtido como alumno del legendario entrenador “Toro” Velázquez, Sergio Nava está programado en la cartelera de la función “MFL 004”, magna función a celebrarse el 4 de marzo en Morelia, Michoacán y para la que el leonés tiene como rival a Jesús “El Cuervo” Rangel.

“Uno como peleador busca oportunidades en otros lados, ahora se me dio este compromiso y estoy muy emocionado de ello. Me toca pelear en Michoacán y para esa pelea me estoy preparando mucho, trabajando mis mejores técnicas, siempre que tengo una pelea pienso en ganar”, comentó Sergio Nava en charla para El Sol de León.

La disciplina en la que se ha vuelto un experto es el jiujitsu brasileño, arte marcial en la que ostenta el cinturón café y en la que hace uso de la sumisión como principal arma.

“He entrenado mucho en jiujitsu brasileño, considero que soy peligroso en la sumisión, derribar al contrincante y rendirlo, pero también me gusta la pelea arriba, no le saco a tirar golpes y encarar a quien sea”, añadió “Radix”.

Con miras en su choque ante el michoacano Jesús Rangel advierte: “Me he preparado mucho, ya lo hemos estudiado, él (Rangel) peleó en el evento anterior y junto a mi entrenador ya analizamos varios videos y fotografías, lo que sea es bueno. Debo decir que es rápido, pero voy sin miedo”.

Para el “MFL 004” también están programados los artemarcialistas Juan Antonio Cabrera de León y Abraham Trejo de Moroleón. “Radix” y Cabrera son peleadores surgidos de la liga leonesa Coliseo Gladiadores Black Samurai.

PROYECCIÓN

Justamente, Guillermo Orozco fundador y director de Coliseo Gladiadores destaca el impulso y proyección que se le ha dado a los artemacialistas de la entidad.

“Esto es resultado del esfuerzo y compromiso que siempre hemos tenido para proyectar a los peleadores de Guanajuato, en nuestro hay mucho talento, pero faltan espacios. Estamos muy contentos ya que hemos podido consolidar a varios peleadores en distintas ligas de gran importancia”, finalizó “Memo” Orozco.