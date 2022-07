Racha de doble óptica para La Fiera de Renato Paiva

León, Guanajuato.- Es cierto, la versión invicta de este León acumula tres empates en cuatro fechas disputadas, sin embargo, desde el Apertura 2013 el conjunto esmeralda no conseguía arribar a la jornada cinco libre de derrota.

En aquella campaña, que terminaría con el campeonato frente a las Águilas, la escuadra de Gustavo Matosas tuvo un paso imbatible durante los primeros ocho encuentros: 1-0 Vs. Atlante, 1-2 Vs. Atlas, 1-1 Vs. América, 1-1 Vs. Pachuca, 0-0 Vs. Monarcas Morelia, 1-1 Vs. Pumas, 3-1 Vs. Monterrey y 0-2 Vs. Santos. Esa racha sería frenada por los ya extintos Jaguares de Chiapas, quienes lograron imponerse por la mínima en la “guarida”.

Ahora, La Fiera de Renato Paiva ha podido librar al Atlético de San Luis ganándole 2 por 1 en su debut, mientras que con Pumas, Puebla y Chivas, fueron empates a tres, uno y sin goles, respectivamente. Pero como lo dijo el portugués durante su comparecencia ante los medios de comunicación después del choque contra el Rebaño, esta seguidilla de resultados bien podría observarse desde la óptica del vaso medio lleno o semi vacío, ya que por un lado, fueron par de igualadas jugando en inferioridad numérica, mientras que por el otro, la escuadra panza verde tuvo en jaque al chiverío con un hombre más y no tuvo la capacidad de abrir el marcador.

Cabe recordar que entre los ocho cotejos sin perder de Matosas en 2013 y los cuatro de Paiva, León alcanzó otras dos rachitas interesantes en el amanecer de una campaña. La primera fue en el Clausura 2018 con el charrúa Gustavo “Chavo” Díaz en el banquillo, ahí superó 1-2 al Atlas, 3-1 a Toluca y empató a cero con Cruz Azul, para luego caer estrepitosamente 0-4 en casa ante Necaxa, en tanto que en el Clausura 2022, con el argentino Ariel Holan, los felinos dividieron puntos con Atlas y Tijuana, despacharon 2-1 a Pachuca, aunque enseguida sucumbieron en el Nou Camp frente a Cruz Azul.

Y hablando de rachas, la ocasión más reciente en la que La Fiera hiló tres partidos con empate fue en el Apertura 2021, nuevamente con Holan, dándose el 1-1 con Santos y América, al igual que un 2 a 2 con Tigres, los primeros dos compromisos de visita, lo mismo que Renato Paiva que viene de dos salidas en fila.

León retornará a la actividad el próximo martes haciéndole los honores a los Diablos Rojos del Toluca de Nacho Ambriz, un equipo que ya se la debe a los verdiblancos tras echarlos del repechaje en el Clausura 2021 y que igualmente los dejó sin la chance de entrar a esta instancia el semestre anterior.

