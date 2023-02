Querétaro sigue sin ganar y Mauro Gerk no tira la toalla

Querétaro, Querétaro.- Querétaro sigue sin ganar en la campaña, su situación es realmente apremiante, aunque Mauro Néstor Gerk no se baja del barco de los Gallos Blancos que se ha ido a pique de manera dramática.

“Me parece que lo de este juego ha sido un retroceso, dejamos de hacer muchas cosas que veníamos haciendo, fue una mala noche, más que todo en el primer tiempo cuando teníamos dominado a León, pero luego cometemos dos errores garrafales que nos ponen abajo. En el segundo tiempo hicimos los cambios, se nos lesiona un jugador y terminamos con 10, definitivamente esta no es la cara que habíamos mostrado”, dijo el timonel albiazul.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

De su futuro con la institución queretana, “El Tanque” expuso que “cuando llegué el torneo pasado yo no armé el plantel, se me ratificó y ahora yo me hago responsable de todo lo que está pasando, vivió el día a día y lo que decida la directiva está bien, yo estoy con todas las fuerzas para seguir luchando, la realidad es que este torneo no ha sido tan malo ya que venimos mostrando otra cara y seguiremos trabajando”.

De igual manera, Gerk lamentó que su escuadra continúe sin capitalizar las opciones que genera, situación que en su momento los llegó a condicionar en su visita al América y más recientemente al chiverío.

“Son decisiones de los jugadores, ahí uno no puede entrar, si se está frente al arco y la fallan ya es decisión del jugador, pero la idea esta bien marcada, lo han comentado otros técnicos que es difícil enfrentarnos, hemos competido de buena manera, pero ahora si no me gustó nada, no se hicieron algunas cosas y hay que retomar el camino y buscar los triunfos, no hay otra manera de sacar esto adelante”.

Finalmente, del tema Selección Mexicana y el inminente arribo de su coterráneo Diego Cocca, únicamente comentó que “contento porque se lo merece, tiene capacidad para enfrentar este reto y desearle lo mejor”.