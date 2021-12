Promete Rodolfo Cota mayor esfuerzo

León, Guanajuato.- A nadie le agrada perder una final y menos cuando los reflectores te posicionan como héroe o villano, tal cual le sucedió a Rodolfo Cota que cayó en tanda penales ante Atlas, tras perder el título del Grita México A 2021, el arquero prometió esforzarse más con Club León.

Durante el partido de vuelta entre Club León y Atlas, Cota fue figura bajo los tres palos, pese a la anotación de Aldo Rocha, evitó que la desventaja fuera mayor y que el título se definiera en tiempo regular o el alargue, fue finalmente en los penales donde salió derrotado.

Tras concluir el certamen Grita México A 2021 con la coronación de Atlas, el cancerbero esmeralda agradeció el apoyo de los aficionados y prometió esforzarse más para alcanzar el noveno título de liga.

“Para los FIERAS de corazón, esos que verdaderamente están en los momentos difíciles, GRACIAS por no dejar de alentar. No tengan duda que me esforzaré aún más para buscar lo que todos tanto anhelamos #SerFieraEsUnOrgullo”, publicó Cota vía Twitter.

El reciente Grita México A 2021 fue el cuarto título que peleó con Club León, los que ha ganado son la Leagues Cup 2021, el Torneo Guard1anes 2020, mientras el Clausura 2019 lo perdió.

Hacer mención especial del Campeón de Campeones 2020-2021 que La Fiera disputó ante Cruz Azul, certamen en el que Cota no atajó por estar concentrado con selección mexicana por lo que el arco verde fue cubierto por Iván Vázquez Mellado.