Prioriza Ramiro González los resultados que el juego bonito y las goleadas

Mientras los tres puntos se sigan quedando en la bolsa, no importa ganar por uno o por mayor margen, así lo dejó a entrever el zaguero verdiblanco Ramiro González.

Y es que de los 14 compromisos que ha afrontado León en la campaña, solo dos de ellos los ha conseguido finiquitar por una diferencia mayor a los dos tantos, esto en las fechas cuatro y cinco cuando le pegó 3 por 0 al Mazatlán FC y a las Chivas.

“Es importante también saber ganar por la mínima, claro que a todos nos gustaría ganar por más goles, así lo acostumbró este equipo, pero después el rival también te estudia y te van conociendo, pero siempre he dicho que este equipo de media cancha hacia arriba tiene demasiada jerarquía y seguramente llegarán más goles”, dijo el argentino.

Asimismo, el central confía en que la escuadra esmeralda se meterá de manera directa a la liguilla, incluso apelando al buen paso que se ha demostrado fuera del Nou Camp.

“Todo depende de nosotros, León ha demostrado este torneo tener una buena eficacia como visitante y de los tres juegos que nos restan dos son fuera, así que tenemos grandes chances y de no darse tampoco hay que frustrarnos, al contrario, deberemos trabajar fuerte para llegar de la mejor manera y ser competitivos”.

En el plano individual, González precisó que “desgraciadamente sufrí la lesión cuando mejor me venía sintiendo, iba encontrando continuidad y el tema de la recuperación me ha costado, recién me sumé al grupo, hice 90 minutos ante Puebla y la verdad es que a veces se complica cuando juegas tan poco como ahora me está tocando”.

Sin miedo al diablo

La Fiera visita este próximo domingo al Toluca, rival directo en la lucha por colarse entre los primeros cuatro de la tabla y con quien hay deudas pendientes del pasado repechaje.

“Toluca se hace fuerte en casa y en su horario, pero todos los que están en la liga mexicana ya se han acostumbrado a ese tema de la altura, en León también hay, claro que no como en Toluca, pero es algo más psicológico, nosotros estamos convencidos de que nos jugamos cosas importantes a futuro por esa opción de terminar lo más arriba posible y entrar directo a la liguilla”, aseveró el también ex futbolista del Atlético de San Luis.

