Por Covid-19 no habrá misa de aniversario del Club León

León, Guanajuato; 31 de julio del 2020.- Una de las tradiciones más arraigadas entre la afición esmeralda no podrá llevarse a cabo, la ceremonia religiosa por el 76 aniversario del Club León queda descartada ante el riesgo que implica la contingencia sanitaria de Covid-19.

Cada 20 de agosto se conmemora el aniversario del Club León con una ceremonia eucarística en la Parroquia del Señor de La Salud en el Barrio Arriba. Para el Dr. Primo Quiroz, principal promotor de la misa, reunir a veteranos, aficionados y plantel del Club León representa un foco de alto contagio.

Con mucho dolor hay que reconocer que no vamos a realizar ninguna misa, León está en la mera punta de contagios en Guanajuato, está difícil. Los exjugadores son de población vulnerable y hacerla a puerta cerrada para los aficionados a mí me dolería más, eso no podría ser, es alejar a la gente de su propia fiesta.

Primo Quiroz.

Para que la fecha no pase desapercibida, Quiroz Durán contactó a la directiva esmeralda para planear alguna campaña por redes sociales en las que se pueda celebrar el 76 aniversario de La Fiera.

“Ya hablé con gente del Club León, vamos a planear algo para que los aficionados participen, que se viva desde casa el aniversario de nuestro equipo. Yo no tengo experiencia en eso de las redes digitales pero gente del club sí, ahí nos pudieran ayudar”, agregó el exdirectivo.

Primo Quiroz comenzó a organizar las misas de Aniversario del Club León desde 1979, sin la ceremonia de este 2020 se cortan 40 con ediciones consecutivas en las que exjugadores y aficionados se unían en un solo corazón para celebrar un año más de la institución esmeralda.

HOMENAJE A LOS CAÍDOS

Para el debut en casa del Club León en el Torneo Guard1anes 2020 se podría rendir un minuto de silencio previo al duelo contra Monterrey, esto a manera de homenaje a los exjugadores que fallecieron a lo largo del año como Francisco ‘Tico’ Rivas, Constantino Perales, Arnulfo Cardona, Gil Loza y el expresidente Carlos Díaz Torres, así como los aficionados leoneses víctimas del Coronavirus.