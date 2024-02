Pilotos del Rally de las Naciones posan en el Templo Expiatorio de León

León, Guanajuato.- Las 37 tripulaciones del Rally de las Naciones hicieron “click” previo al arranque de la competencia que se estará efectuando este fin de semana en terracerías guanajuatenses.

El emblemático Templo Expiatorio atestiguó la imagen del recuerdo en la que aparecieron pilotos y navegantes de más de 13 países como Francia, España, Finlandia, Suecia, Gran Bretaña, Italia, Noruega, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Perú, Brasil y México.

Frescos y peinados, antes de perder el glamour y “empanizarse” de polvo, los protagonistas de este evento que viene a suplir la ausencia de la fecha mundialista sonrieron a las cámaras de los medios de comunicación. Por supuesto, varios aprovecharon el momento para sacarse la “selfie” entre compañeros y amigos, además de intercambiar los últimos puntos de vista previo a salir al tramo de Shakedown en el municipio de Romita.

“Me encanta estar en México, es un país muy cálido, la gente nos trata de maravilla, se come genial, me parece que toda la atmosfera que rodea al rally de aquí es linda. Todos deseamos que el Rally México vuelva al calendario del Mundial, pero en realidad este Rally de las Naciones me parece una gran idea, es mi segundo año y me encanta porque el nivel es casi del WRC”, comentó el piloto catalán Nil Solans.

Y si bien, en los días previos la mayoría de los participantes se dieron tiempo para conocer algunos puntos turísticos de Guanajuato capital y León, el francés Julien Ingrassia, hoy sentado a la izquierda del auto, pero por muchos años acompañando como segundo a bordo al ocho veces monarca mundial, Sebastien Ogier, se mostró fascinado por tan imponente joya arquitectónica como lo es el Templo Expiatorio, una edificación de estilo neogótico y cuyo inicio de construcción se dio en 1921.

“Todo aquí es genial, nosotros tenemos el privilegio de conocer muchos países y a veces por el calendario, los tiempos, no te das cuenta o no tienes la dicha de voltear o de conocer un poco, siempre nos enfocamos tanto en los que hacemos. Son ya varios años aquí en México y esta ciudad que nos recibe es hermosa y sus fans también”, dijo el galo.

Luego de la foto grupal, algunos posaron de manera individual con la bandera de su respectiva nación, casos de Ingrassia y Didier Auriol, los italianos Alberto Battistolli y Andrea Mabellini, el canadiense Joel Levac y el estadounidense Conner Martell, ambos integrando el equipo Can-Am y claro, los mexicanos Ricardo Cordero y Patrice Spitalier.