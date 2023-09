Paulina Martínez se ilusiona con podio en Panamericanos de Santiago 2023

León, Guanajuato.- Consolidada entre las mejores judocas del continente americano, la representante “guanajua” Paulina Lizbeth Martínez levanta la mano para contender al podio de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Su objetivo es lograr la presea dorada que se escapó en los pasados Juegos Centroamericanos San Salvador 2023.

Competidora en la categoría de -52 kilogramos, la judoca originaria de Jalisco entra de lleno en su primer Ciclo Olímpico y lo hace como representante de Guanajuato ya que desde hace un par de años radica y entrena en Celaya, donde ha encontrado la estabilidad necesaria para crecer como atleta y figurar entre las mejores de su división.

“A pesar de ser mi primer ciclo, conozco las capacidades que tengo, soy muy determinante en lo que busco. Siempre voy a dar absolutamente todo de mí, afortunadamente tengo el apoyo de mi país y de Guanajuato, no me voy sola a Santiago de Chile y eso me hace sentir ese patriotismo para dejar todo en el tatami”, comentó Paulina Martínez en charla para El Sol de León.

Justamente, la artemarcialista “guanajua” cuenta con la plaza a la justa continental la cual se le otorgó vía ranking, solamente resta la ratificación de la Federación Mexicana de Judo y su notificación al Comité Olímpico Mexicano. En el certamen que por primera vez se realiza en Chile, Martínez no piensa en otra cosa que no sea el galardón áureo.

“Para los Panamericanos (Santiago 2023) me siento muy bien, tengo el compromiso de ganar una medalla, yo sueño con la de oro. Soy persona muy resiliente, tengo mucho coraje, soy de mente fría en el combate, me siento fuerte en el aspecto físico y táctico, esas son algunas de mis cualidades, pero la más importante es que no sé rendirme”, añadió la judoca.

Sobre el reto a disputar en el tatami panamericano reconoce “Será muy importante, hay atletas muy fuertes, sobre todo de Estados Unidos, Brasil y Colombia, pero a varias de ellas ya las conozco, será una prueba muy divertida”.

CAMINO A SEGUIR

Paula Martínez busca una revancha personal ya que en los Juegos Centroamericanos y del Caribe se ganó la plata luego de caer en la final por el oro ante Yurisleydis Hernández de Cuba.

Con miras a Santiago 2023, la atleta de corazón celayense viene de participar en un campamento internacional en España. Luego del 14 al 16 de septiembre acude a un Campeonato Panamericano a celebrarse en Alberta, Canadá, competencia que suma puntos para el ranking Olímpico.