Paso perfecto de Yi Zhou en los ITF Juveniles de León

León, Guanajuato.- En su primera visita a León, el tenista chino Yi Zhou tuvo un paso arrollador al coleccionar campeonatos del tour juvenil de la ITF.

La semana pasada en el Club Campestre, el asiático ganó singles y dobles, así que ahora repitió conquistas, primero jugando al lado del estadounidense José Murariu y luego con una cómoda victoria en sets corridos 6-1 y 6-3 contra el mazatleco Álvaro García.

Zhou hizo y deshizo a su antojo, porque cuando los rivales por fin lograron hacerle daño, mucho se debió a que bajó el ritmo para administrar energías y no verse perjudicado por la altura. El juego de Yi se basó en la potencia de sus drives, pero también se animó a ir pegadito a la red, donde de igual forma lució dominante.

García no encontró argumentos como para pelear a pleno, aunado a que en el intervalo entre sets tuvo que ser asistido debido a una molestia en el pie derecho. El sinaloense vivió sus mejores pasajes al inicio del segundo capítulo, metió sus primeros servicios, pero no fue capaz de quebrarle a Zhou, siendo esa la gran diferencia.

Con el segundo set empatado a tres, Yi no quiso mayores sorpresas, puso el pie en el acelerador, se apuntó su cuarto rompimiento del partido y de ahí en adelante García ya no respondió. Los juegos finales resultaron mero trámite con un Zhou asentado y Álvaro siendo presa de la frustración y las devoluciones que no picaron en terreno bueno.

Al igual que en el Campestre, Zhou no cedió un solo set, venciendo 6-0 y 6-0 al capitalino Ricardo Guzmán, 6-4 y 6-1 al leonés Diego Andrade, 6-2 y 6-0 al colombiano Alejandro Uribe, 6-1 y 7-6(5) al norteamericano Francesco Córdova, mientras que en semis había dado cuenta 6-3 y 6-3 del chihuahuense Andrés Delgadillo, a quien precisamente derrotó en la final del primer evento.

Gracias a sus dos conquistas en suelo cuerero, Yi Zhou escalará peldaños importantes en el ranking internacional, recordando que en la presente temporada ya también tenía tres semifinales, una en Nonthaburi, Indonesia, otra en Sousse, Turquía, así como en Cancún