Para Roberto Nurse, Los Soles tiene calidad para competir en Liga de Expansión

León, Guanajuato.- Con la etiqueta de goleador histórico en el balompié mexicano y siendo figura de la Liga de Ascenso, Roberto Nurse ahora reparte candela en el Torneo de Los Soles, certamen en el que lidera el ataque de San Lorenzo Tequisquiapan, equipo al que quiere meter en la gran final.

Con poco más de 20 años militando en el futbol azteca, el jugador de mexicopanameño se retiró en mayo de 2022. Su etapa como profesional tuvo mayor brillo en la 1era A, luego llamada Liga de Ascenso con equipos como Club León, Correcaminos, Dorados y Mineros de Zacatecas, en los tres últimos fue campeón de goleo.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

Tras su retiro, Nurse se integró a las filas de San Lorenzo, equipo originario del Estado de México con el que inició su andar en los torneos amateur, en 2022 ganó la Liga Interestatal. Buscando un reto mayor, junto al cuadro blaugrana se registraron para competir en el 41 Torneo de Los Soles, certamen que ha sorprendido al exselecccionado canelero.

“Tengo poco que me retiré y en San Lorenzo encontré una nueva familia, con ellos gané la Liga Interestatal y ahora estamos compitiendo en los Soles y me ha sorprendido mucho el nivel de juego, se juega un gran futbol, hay grandes equipos, hay exprofesionales que dan mucha fuerza y chavos que le ponen garra”, comentó Roberto Nurse.

Tanta es la trascendencia que tienen Los Soles en el Bajío que en diversas plazas se genera una gran fanaticada, los patrocinadores locales apoyan y el nivel resulta equiparable al de múltiples franquicias de la actual Liga de Expansión.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

“En este torneo he encontrado equipos de muchísima calidad y jugadores con gran técnica, es impresionante lo que se juega aquí, no me equivoco al decir que hay equipos muy fuertes que fácilmente podrían competir en Liga de Expansión. Desde que la federación quitó el ascenso y descenso, muchos jugadores que estábamos en esa división estamos llegando a estos equipos”, añadió Nurse.

FINAL SOÑADA

Pese a su gran trayectoria y siendo conocido por su efectivo olfato goleador, Nurse nunca fue campeón con alguno de sus muchos equipos, esa falta de títulos busca complementar con el Torneo de Los Soles, edición en la que está a un paso de meterse a la final ya que en semifinales, San Lorenzo Tequisquiapan derrotó 3-2 a Benito Juárez Sopeña.

“Logramos un triunfo importantísimo en casa, ahora nos toca cerrar en cancha de ellos (Silao) el próximo lunes, será un partido muy reñeido, tenemos un rival muy complicado que va a dejar todo para ganarnos, pero nosotros estamos concentrados en nosotros mismos, somos un gran grupo y hemos demostrado que estamos para ser campeones”, concluyó el histórico artillero.

En lo que respecta a Los Soles, San Lorenzo Tequisquiapan abrió la llave semifinal con triunfo de 3-2 en Cadereyta, Querétaro. La vuelta se disputa el próximo 27 de febrero en el Municipal de Silao. Benito Juárez Sopeña está obligado a ganar para igualar la serie y disputar en penales el pase a la final. Un empate o un nuevo triunfo de los queretanos los catapultará a la gran final.