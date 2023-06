Paola Longoria regresó a Centroamericanos para ganar dos medallas de Oro ¡Reina absoluta!

La mexicana Paola Longoria una vez más se confirmó como la reina de los Juegos Centroamericanos en su disciplina. La raquetbolista conquistó dos medallas de oro tras imponerse en la prueba individual y en el dobles mixto, en el Centro Olímpico Juan Duarte, de República Dominicana.

La mejor exponente de su disciplina comenzó la jornada con la final del individual femenino, con Ana Martínez, del equipo de Centro Caribe Sports. Longoria salió algo dubitativa al perder el primer juego con marcador de 11-6, sin embargo, sacó la casta para darle la vuelta al marcador.

De a poco, la potosina fue mermando el ánimo de su rival, al vencerla 11-8 en el segundo juego. Con el empate en la pizarra, Martínez se desinfló y cayó 11-5 en el juego 4.

No hubo forma de que contuviera el torbellino que supuso la mexicana, y todo terminó con un contundente 11-4 en el juego cuatro, para firmar la victoria con marcador de 3-1 y la medalla de oro para Paola Longoria, una más dentro de su exitoso historial.

Paola Longoria también saldría victoriosa en dobles Mixtos

Poco más tarde, tocó el turno de la final en los dobles mixtos, junto a su compañero Eduardo Portillo. Los mexicanos enfrentaron al equipo de Centro Caribe Sports, con Ana Martinez y Edwin Galicia como las víctimas.

Longoria y Portillo se impusieron 3-2, en un partido que vivió el drama de un quinto juego. A pesar de que la pareja mexicana se fue al frente en el primer juego con marcador de 11-6, la dupla de Centro Caribe Sports tuvo una reacción bravía y le dio vuelta a las acciones al llevarse el segundo y el tercer juego, con parciales de 12-10 y 11-7.

Cuando parecía que todo estaba perdido, vino la respuesta de los mexicanos, al empatar las acciones tras llevarse el cuarto juego por marcador de 11-6. Ya en el último y definitivo, los tricolores repitieron la dosis para llevarse el oro.

Longoria se mostró contenta tras salir victoriosa de sus quintos centroamericanos

“Me tocó venir de atrás para adelante, siempre es un orgullo vestir los colores de México, siempre he sido una atleta que suda la camiseta y que lo da todo. Sabía que lo de hoy era importante. Son mis quintos Juegos Centroamericanos, quizá los últimos, no lo sé, pero para mí era importante irme con esta medalla con la que he venido desde el 2006, en Cartagena, con mis primeros Juegos Centroamericanos”, dijo la raquetbolista, en declaraciones para el COM.

