Paiva vislumbra juego equilibrado ante Puebla

León, Guanajuato.- La visita ante Puebla no será sencilla, pero tampoco Club León se perfila como un rival fácil, para Renato Paiva se trata de un compromiso equilibrado entre dos equipos con identidad ofensiva y que buscan a como dé lugar el triunfo.

Venciendo en sus dos primeros partidos, Puebla se mantiene como líder general, para el estratega portugués, Puebla vaticina un compromiso complejo.

“Será súper difícil, un equipo que tiene un ADN muy propio, con mucha posesión, intensidad y presión sobre el balón, nos intentamos preparar para eso, nuestro ADN tampoco es muy diferente a ellos, entonces será un juego de equilibrio de fuerza”, resaltó Renato Paiva.

Ante las cualidades del rival en turno la encomienda verdiblanca es no repetir los errores que se dieron ante Pumas y que se reflejaron en una desventaja de tres goles en contra.

“(Puebla) es un equipo que tiene dos victorias, jugamos fuera contra un gran equipo y un gran entrenador, tendremos que estar a nuestro mejor nivel, mejorar lo que hemos hecho los últimos dos partidos, sobre todo del último (contra Pumas) porque regalamos de más, no queremos facilitar al adversario”, añadió el estratega europeo.

Un factor en contra de León es Omar Fernández, jugador que salió del cuadro felino a Puebla.

“Omar (Fernández) sabe cosas nuestras de eso no hay duda, estuvo presente en la preparación, cuando pasamos el modelo de juego, sí que tiene una ventaja, pero hoy el futbol es tan global que podemos ver los partidos de Puebla y saber cómo juegan. Yo puedo cambiar unas cosas para intentar engañar a Omar o no, sé siempre el juego del gato y el ratón, por eso estoy tranquilo”, ahondó Paiva.

Ante la imposibilidad de contar con plantel completo dadas las múltiples lesiones de sus pupilos se dijo despreocupado ya que son situaciones constantes en el balompié

“Esas cosas pueden pasar en la gestión diaria de un equipo, las lesiones, expulsiones y transferencias están siempre ahí, por eso intentamos tener una plantilla equilibrada en número y calidad para cuando pase eso. Me preocupa más que me falte un jugador durante un partido porque te deja en inferioridad numérica que no tener un jugador por lesión”, sentenció el domador de La Fiera.

En ese sentido confirmó que aún están descartados para jugar elementos como Elías Hernández, William Tesillo y José Ramírez.