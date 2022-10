Obligado León a mejorar para fase de repechaje

Agridulce clasificación a repesca, pese a lograr el empate Renato Paiva lamentó los errores cometidos por equipo, al técnico le dolió no vencer en casa. Por otra parte, ya se enfoca en la ‘segunda oportunidad’ que tiene su equipo ante Cruz Azul, rival en la repesca.

El desempeño ante Tijuana deja al estratega portugués con sentimientos encontrados, su equipo tuvo mayor oportunidad, le anularon goles y los pocos errores cometidos los tuvo contra las cuerda y a podo de perder.

“Nos cuesta acertar, fue un partido en el que te tiran dos veces y te hacen dos goles, nos faltó matar el partido una vez más, hemos sido muy superiores, ha sido uno de los buenos partidos que hemos hecho, hoy nos generan casi nada y terminan y por empatar el partido, eso me deja frustrado”, reconoció Paiva.

Sin entrar en polémicas por los dos goles anulados a su equipo añadió “La última vez que hable del arbitraje respetuosamente me multaron con 15 mil dólares. Lo que sí creo que el primer gol (de Barreiro) no sé si estuvo bien anulado, el segundo (de Yorio) me deja dudas, pero creo que nosotros estamos para hacer goles”.

Pese a rescatar el empate, lamentó no conseguir el triunfo que habría llevado a recibir la repesca en casa ante Chivas

“(El resultado) Me deja triste por no traer ese partido a casa, no podemos ganar y hacer ese partido (repechaje) en casa con Guadalajara, hemos jugado peores partidos y ganamos, de repente fue un partido de errores y culpa nuestra, vamos al Azteca donde curiosamente hace unas semanas hemos dejado una mala imagen, tenemos una revancha en el buen sentido”, expuso el timonel felino.

REPECHAJE

Justamente la siguiente ronda eliminatoria representa un segundo round ante los Cementeros, rival que los derrotó en el Coloso de Santa Úrsula en la fecha 16.

“Cruz Azul mejoró mucho, cuando hay cambio de técnico te ayuda, te mueve psicológicamente, los jugadores toman nueva vida, el equipo mejoró tiene una seguidilla de victorias. Nosotros también tenemos nuestros argumentos, queremos jugar ese partido”, finalizó Paiva.