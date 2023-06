Nicolás Larcamón vislumbra un buen arranque de torneo para La Fiera

León, Guanajuato.- En la “guarida” no hay pretextos. El poco tiempo de trabajo y el no haber podido sostener duelos de preparación, no son excusas de cara al debut en el Apertura 2023 contra Guadalajara, así lo sentenció el timonel esmeralda Nicolás Larcamón.

Y es que tras el título de la Concachampions, el conjunto felino apenas tuvo una pretemporada de dos semanas, lo que al menos en el papel, lo colocaría con cierta desventaja en relación a otros rivales, incluso del mismo chiverío que, pese a haber arribado a la final del torneo anterior, sí gozo de más días para ponerse a tono.

“Es cierto que el tiempo de preparación fue más corto, pero no siento que eso atente a la posibilidad de llegar de buena manera a esta primera fecha donde igualmente nos enfrentamos a un rival que acabó tarde su participación. Los muchachos han trabajado bastante bien en estos días y eso nos dará la posibilidad de tener una buena presentación el lunes con nuestra gente”, apuntó el “domador”.

Haber mantenido la base de semestres pasados es algo que destacó el argentino, sobre todo ante la gran carga que se viene en los próximos meses con el certamen casero, la Leagues Cup en los Estados Unidos y el viaje a Arabia Saudita para encarar una cita histórica para la institución como lo es el Mundial de Clubes.

“La base se ha promovido de una temporada a otra y eso es positivo porque le estamos dando continuidad al trabajo, siguen los jugadores que sabemos nos pueden dar soluciones en determinadas circunstancias, quizás hemos hecho un mercado mucho más reducido o con un poco menos de exposición que otros equipos que se reforzaron con grandes nombres, pero con la posibilidad de todavía sentirnos en condiciones de hablar de un refuerzo más que sería una gran noticia y un gran mercado”.

SABE LO QUE QUIERE

Nicolás Larcamón va por un fichaje más y tiene detectada la zona en donde le hace falta y esa es por el costado de la izquierda, esto en el entendido de que Yairo Moreno tiene casi los dos pies fuera del club, que a Omar Fernández se le está buscando acomodo y que por esa banda únicamente se queda con “El Patrullero” Elías Hernández.

“Es la posición que quiero reforzar (volante por izquierda), pero no solo es por rellenar ya que está un Elías que lo ha hecho bien, tuvo un cierre de torneo espectacular, de los más destacados en la final y del último mes, eso nos da la tranquilidad a la hora de evaluar las posibilidades, pero también es cierto que con todo esto de Yairo se resiente más la variante y claramente busco a alguien de características diferentes que, en caso de que se de la posibilidad de traerlo, sería algo muy positivo ya que es una opción más y en un semestre de mucha exposición nacional e internacional”, aseveró el sudamericano.