“Nickiller” ahora a cumplir con León en la cancha real

León, Guanajuato.- Nico Sosa, el hombre sensación en tierras esmeraldas luego de guiar a La Fiera hacia el título de la eLiga MX, ya se alista para trasladar el éxito virtual al terreno de juego real, donde tiene una deuda pendiente.

El famoso “Nickiller” disfruta su momento, con el control en mano no hay nadie mejor que el dentro del futbol mexicano, pero también es consciente de que este campeonato servirá de poco o nada si en la cancha no responde a las expectativas.

“Ha sido un momento increíble para todos, es historia porque es la primera edición del torneo, esto suma, pero la gente espera lo real, no es necesario que me lo digan, aunque todo esto me motiva para volver con más ganas a la pretemporada, así que lo que viene no lo tomo como presión, sino como un lindo desafío”, manifestó el atacante uruguayo.

Sosa se caracterizó por tomar el reto de la eLiga con toda seriedad y profesionalismo, hasta mandó un mensaje para aquellos que han ninguneado este logro.

“Cuando arrancó la liga muchos decían que quien era yo, me daba cierta tristeza, pero a la vez motivación de querer demostrar lo que tengo, luego el apodo (Nickiller) se hizo tendencia y luego de la final hubo también muchos comentarios de gente del América que decían que sólo podíamos en lo virtual, pero a ese tipo de comentarios no hay que darles relevancia, no suman en nada, mucha gente que participó en esto lo tomó con seriedad y a esos aficionados que piensen lo que quieran, al fin que hay libertad de opinión”.

VA POR LA DECENA PROMETIDA

A su llegada a León, Nico se puso el objetivo de marcar 10 goles, sin embargo, una lesión acabó por frustrarle los planes, aunque ahora que tendrá la oportunidad de hacer una pretemporada completa, el charrúa retoma la promesa de la decena de anotaciones.

“Eso no cambia, obviamente el torneo pasado no se pudo porque todo cambió a raíz de la lesión, pero ahora con la pretemporada de la mejor forma me tengo confianza de que lo puedo lograr, ese es el objetivo que me pongo y no debe de cambiar en nada”.

El futbolista verdiblanco se dijo apto por pelear el puesto en el eje de ataque, donde por el momento también figuran Leo Ramos, Chuy Godínez y el juvenil Armando León, “veo una competencia linda, también pueden llegar más refuerzos y en lo personal trabajar a tope en esta pretemporada será vital para que no me vuelva a pasar lo del tema de la lesión”.

Es así que “Nickiller” querrá extender su romance con el club y la afición, a sabiendas de que por increíble que parezca, se ha convertido en un referente gracias a un videojuego.

En Números…

20 Juegos en total disputó Nico Sosa en la eLiga MX.

11 Triunfos durante la fase regular para el “gamer” esmeralda.

48 Goles marcados por “Nickiller” para terminar como el mejor artillero.

