Navarro quiere volver ante Chivas

León, Guanajuato; 05 de febrero del 2021.- Uno de los puntales en la estrategia táctica de Club León es Fernando Navarro, el defensor ya piensa en su regreso a la cancha y para ello tiene en mente el próximo juego ante Chivas.

Fernando Navarro tiene poco más de dos semanas que reportó a los entrenamientos con La Fiera, en diciembre se le realizó una intervención quirúrgica por lo que no ha tenido actividad en el Guard1anes 2021, aunque ya piensa en su reaparición.

“Estoy bien, ya me incorporé a los entrenamientos, obviamente que en la parte física no estoy al cien, llegas a estar en tu 100 por ciento cuando tienes minutos y ritmo de partido, entonces espero que contra Chivas pueda ver algunos minutos”, reconoció Navarro.

“Yo junto con el cuerpo médico y nacho hemos decidido que regrese cuando me sienta que estoy para aportar al equipo, yo espero que sí pueda estar contra Chivas, pero no voy a apresurar nada, ya estoy en la recta final, si no es Chivas será otro equipo”, añadió el lateral derecho.

Con relación a la trascendencia que genera el enfrentar a equipos importantes como Chivas señaló “Sin duda creo que hay tres o cuatro equipos a los que les que todos le quieren ganar y que hemos notado que se juega diferente, creo que nosotros sí somos uno de esos equipos”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Cinthia de la Rue le da un “karatazo” al Covid-19

FACTOR MACÍAS

Aunque Chivas no ha ganado en el actual certamen, Navarro Morán reconoce que José Juan Macías es de peligro ya que conoce muy bien al plantel verdiblanco.

“Siempre un tipo con mucha calidad, que quiere demostrar algo más en los equipos en los que estuviste, es un buen jugador que tiene mucho talento y que si tiene las oportunidades suficientes normalmente anota e influye en el resultado del equipo”, resaltó Macías.

Por otro lado, la tropa cuerera cuenta con el envión anímico que representó el triunfo ante Atlético de San Luis, además de la mejoría en el desempeño general del equipo.

“Sin duda los primeros partidos se vio falta de ritmo que obviamente es normal por la corta pretemporada que tuvimos, ahora contra San Luis se acercó mucho al ritmo que pretendemos, se vio una mejoría bastante grande, la meta es que se vea bien todo el partido”, subrayó el jugador mexicano.

El choque entre esmeraldas y tapatíos será el próximo lunes en el Estadio Nou Camp, duelo correspondiente a la quinta jornada. La fecha ante Monterrey quedó pendiente para el mes de marzo.

En números…

15 torneos ha jugado Navarro con Club León

19 partidos fue titular en el Guard1anes 2020

0 Minutos registra en el Guard1anes 2021