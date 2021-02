Cinthia de la Rue le da un “karatazo” al Covid-19

La karateca leonesa Cinthia de la Rue se encuentra lista para retomar su actividad con el seleccionado mexicano de la especialidad luego de haber superado la dura prueba llamada Covid-19.

Afortunadamente, la medallista de plata en los pasados Juegos Panamericanos 2019 celebrados en Lima, Perú, no experimentó síntomas graves y pudo salir adelante gracias al periodo de aislamiento que cumplió en casa.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Otorgan a Guanajuato Nacionales de Softbol

“Justo el 31 de diciembre me entero que tengo Covid-19, la verdad no supimos cómo pasó el contagio, empezó mi hermano y vivimos en la misma casa, por consecuencia y responsabilidad fui a hacerme la prueba, salió positiva, pero no me puse mal, no me pegó tan fuerte, me sentía como si tuviera una gripa, quiero pensar que fue por mi estilo de vida ya que soy deportista, estoy activa, sana, aunque si fueron dos semanas en las que tuve que estar aislada en mi cuarto”, explicó De la Rue en entrevista para la CONADE.

Ayudada por el yoga, la especialista en la modalidad de kata llevó a cabo ejercicios específicos con la finalidad de mantener estable su oxigenación y fortalecer sus pulmones.

“Traté de entrenar más la parte cardiovascular para inflarlos y oxigenarlos, estuve haciendo ejercicios de respiración, retomé mis clases de yoga para estirar y oxigenar, así que todo eso me ayudó bastante, además de todo el seguimiento médico que tuve en ese lapso”.

Cinthia volverá al tatami el próximo mes cuando viaje a Turquía, Portugal y Marruecos, sedes de las primeras tres fechas de la Liga Premier de la Federación Mundial de Karate.

“La emoción de volver a competir es algo que sentimos todos, la noticia de que vamos a regresar a los eventos es una inyección de motivación y contenta de poder demostrar todo el trabajo que se ha hecho, porque prácticamente nos aventamos un macrociclo de un año y ahora hay que demostrar que estamos listos”, agregó la artemarcialista.